Taylor Swift confiesa qué divertida costumbre conserva desde los 14 años

Taylor Swift reveló la divertida costumbre que mantiene desde su niñez. (Foto: ¡HOLA!)

Han pasado más de 20 años, pero la intérprete todavía mantiene una divertida costumbre que pocos conocían.

Taylor Swift sorprendió a sus seguidores al revelar una divertida costumbre que mantiene desde que era adolescente. La cantante contó que todavía suele imitar la voz de un personaje de una película junto a Abigail Anderson, una de sus mejores amigas.

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Taylor Swift reveló la divertida costumbre que mantiene desde su niñez

La historia comenzó cuando tenía 14 años y se mudó a Nashville para impulsar su carrera musical. En esa etapa conoció a Abigail y ambas encontraron una forma particular de divertirse: hablar como Napoleon Dynamite, protagonista de la comedia estrenada en 2004.

Más de dos décadas después, la broma sigue vigente. Taylor recordó esta anécdota durante una conversación en Nueva York, luego de una proyección de 'Toy Story 5', en la que participó junto a Andrew Stanton, director de la película, y la moderadora Jessica Shaw.

Al hablar sobre la importancia de encontrar personas con el mismo sentido del humor, la artista recordó sus ocurrencias con Abigail y decidió hacer una demostración. Frente a los asistentes, imitó la característica voz grave del personaje y provocó las risas del público.

La intérprete también explicó que compartir ese tipo de bromas es parte de la conexión especial que tiene con su amiga. Para ella, encontrar a alguien con quien reírse y hacer ocurrencias sin importar lo absurdas que parezcan es algo muy valioso.

De esta manera, Taylor mostró una faceta divertida y poco conocida de su vida. Aunque han pasado muchos años desde que se conocieron, ella y Abigail conservan la complicidad que nació durante su adolescencia. Al parecer, Travis Kelce también tendrá que acostumbrarse a escuchar de vez en cuando esta peculiar imitación.