Bruno Mars anunció el nombre de su nuevo álbum y la fecha de estreno 

Bruno Mars también lanzará nueva música este viernes. Foto: Instagram

Los fans de Bruno Mars expresaron su emoción tras al reciente anuncio del cantante en sus redes sociales.

La espera ha terminado. Bruno Mars finalmente reveló el título de su nuevo álbum y la fecha en que saldrá a la luz. Sus seguidores estaban ansiosos, ya que el cantante no lanza un disco completo en solitario desde 2016.

Aunque muchos hablan de un “regreso”, Bruno nunca estuvo realmente ausente. Desde su último álbum, el artista hawaiano ha seguido activo, participando en colaboraciones y proyectos paralelos, como el exitoso dúo Silk Sonic junto a Anderson. Paak, y colaboraciones recientes con figuras como Lady Gaga y Rosé de BLACKPINK.

¿Y cómo se llama el nuevo álbum de Bruno Mars?

El cantante compartió en Instagram la portada de su esperado disco, que llevará por nombre ‘The Romantic’. Este lanzamiento promete causar sensación a nivel mundial.

La portada del álbum muestra el rostro de Bruno Mars dentro de un círculo, rodeado de un marco decorativo con rosas y cadenas. En la esquina superior izquierda se lee ‘The Romantic’ y en la parte inferior derecha aparece ‘BRUNO MARS’, un diseño elegante que refleja el estilo del cantante.



(Fuente: Instagram)

¿Cuándo se lanzará el nuevo álbum de Bruno Mars?

El cantante estadounidense no solo ha revelado el nombre de su nuevo disco, sino también su fecha de estreno. ‘The Romantic’ será lanzado el 27 de febrero de 2026. No obstante, Bruno Mars sorprendió al revelar que este viernes se viene también nueva música.