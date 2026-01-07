Sam Smith y el emotivo mensaje que le dedicó al Perú tras su reciente visita

El cantante británico mostró su entusiasmo por cada sitio que visitó del Perú. Foto: Instagram

El cantante británico Sam Smith compartió su amor por Perú tras conocer Machu Picchu y otros lugares turísticos de nuestro país.

Después de su reciente viaje a Perú, Sam Smith compartió en redes sociales varias fotos de los lugares que visitó y acompañó las imágenes con un mensaje lleno de emoción sobre su experiencia en el país.

El cantante británico de 33 años causó sensación entre sus fans al publicar un carrusel en Instagram, donde se le ve disfrutando de paisajes espectaculares y momentos únicos durante su recorrido por distintos rincones peruanos.

¿Qué escribió Sam Smith?

En su perfil de Instagram, Sam Smith expresó lo feliz que se sintió durante estas dos semanas en Perú, recorriendo diversos lugares y conectando con la cultura y la gente local.

“He tenido el privilegio de explorar parte de la belleza que tu país guarda con tanto amor. Ha sido uno de los mayores honores de mi vida ser testigo de tu naturaleza impresionante, pero aún más que eso, sentir la calidez y la bondad con la que tantas personas hermosas me recibieron en el camino”, compartió el artista.



(Fuente. Instagram)

Sam Smith enamorado del Perú

Además, el cantante británico mostró su entusiasmo por cada sitio que visitó, incluyendo paisajes sorprendentes y la fauna local, dejando ver su total felicidad en cada fotografía.

“Desde conocer a mi primer perezoso en libertad, hasta subir a Machu Picchu, nadar a solo dos metros de un delfín rosado… beber innumerables tazas de té de muña y mi momento favorito de todos: sentarme en las islas flotantes del lago Titicaca”, agregó Sam Smith, recordando sus aventuras más especiales en Perú.