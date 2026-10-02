Bruno Mars recibe romántico mensaje de Karol G y sorprende con inesperada dedicatoria

La colombiana no dejó pasar la dedicatoria de Bruno Mars y respondió con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
Karol G y Bruno Mars volvieron a coincidir en un proyecto artístico, esta vez como protagonistas del videoclip de 'Dance With Me', canción que forma parte del reciente álbum del cantante estadounidense, 'The Romantic'.
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Karol G le envía romántico mensaje a Bruno Mars
Tras el lanzamiento del video, Bruno Mars dedicó un emotivo mensaje a la colombiana y destacó el esfuerzo que realizó para participar en la producción, pese a tener una apretada agenda de trabajo.
"Verte trabajar ha sido tan inspirador", escribió el artista, quien también resaltó la manera en que Karol G conecta con sus seguidores y desarrolla cada uno de sus proyectos.
Bruno Mars recordó además que ambos ya han compartido experiencias musicales y sobre los escenarios. Con su característico sentido del humor, aseguró sentirse honrado de volver a trabajar con ella y bromeó al decir que ahora protagonizaron juntos una 'telenovela de alto drama'.
(Foto: Bruno Mars / IG)
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El cantante cerró su mensaje con una dedicatoria que llamó especialmente la atención al referirse a la colombiana por su nombre: "El mundo necesita tu luz y tu voz, Carolina. Gracias por ser mi Julieta en este video musical".
Karol G no se quedó atrás y respondió al comentario siguiendo el tono romántico que caracteriza al videoclip. "Por siempre tu princesa Carolina", escribió la intérprete, generando una ola de reacciones entre sus seguidores.
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