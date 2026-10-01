Bruno Mars y Karol G sorprenden con romántico videoclip y emocionan a fans

Karol G apareció en el videoclip de Bruno Mars. (Foto: Bruno Mars/ YouTube)

Bruno Mars y la colombiana protagonizan una historia de amor marcada por una inesperada reconciliación en ‘Dance With Me’.

Bruno Mars y Karol G volvieron a demostrar la gran conexión que tienen en la música. Esta vez, ambos protagonizan una romántica historia en el videoclip de 'Dance With Me', uno de los temas del nuevo álbum del cantante estadounidense, 'The Romantic'.

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Bruno Mars y Karol G protagonizan romántico videoclip

En las imágenes, Karol G aparece vestida de blanco mientras mantiene una conversación telefónica con Bruno Mars. La colombiana luce molesta, mientras él intenta recuperar su cariño y encontrar la manera de volver a conquistarla.

Decidido a recuperar su amor, el intérprete de 'Versace on the Floor' llega hasta el balcón de la cantante acompañado por músicos de cuerda. Desde allí, comienza a cantarle como parte de su inesperada serenata, mientras Karol G lo observa sin ocultar que todavía continúa disgustada.

Sin embargo, la historia da un giro romántico cuando la artista baja por unas largas escaleras y finalmente se encuentra con Bruno Mars. Ambos terminan abrazándose apasionadamente mientras los fuegos artificiales aparecen detrás de ellos.

(Foto: Bruno Mars/ YouTube)

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A partir de ese momento, los dos artistas protagonizan una intensa escena de baile, acercándose cada vez más y mostrando la reconciliación de sus personajes. El videoclip cierra así una historia de amor con un final feliz.

Esta no es la primera colaboración entre ambos. Karol G también contó con Bruno Mars en 'Still', canción incluida en su disco 'No me arrepiento de sentir tanto'.