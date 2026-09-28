Bunbury abre su historia con 'Canciones desde el puerto' y se prepara para volver a Perú

Las entradas para el concierto están disponibles a través de Teleticket. (Foto: Difusión)

El músico español revisita junto al periodista y escritor Juanjo Ordás los años que vivió en El Puerto de Santa María, un periodo de intensa creación marcado por discos, giras, nuevas influencias y una profunda transformación artística.

Enrique Bunbury, quien visitará Lima el próximo 7 de noviembre en Costa 21 como parte de su “Nuevas Mutaciones Tour 2026”, anunció la publicación de Canciones desde El Puerto, un libro que lo lleva de regreso a uno de los periodos más intensos y personales de su recorrido musical. Escrito junto al periodista y escritor Juanjo Ordás, el volumen reúne las conversaciones que ambos mantuvieron durante aproximadamente un año para reconstruir los años en que Bunbury vivió en El Puerto de Santa María, en Cádiz. El libro llegará a las librerías el próximo 28 de septiembre.

Para Bunbury, los años entre 2006 y 2010 fueron un periodo de búsqueda, creación y descubrimiento que dejó una huella profunda en su música. En aquellos cinco años nacieron El tiempo de las cerezas, junto a Nacho Vegas, Hellville de Luxe y Las consecuencias, además del regreso a los escenarios con Héroes del Silencio para el Tour 2007. Como parte de ese recorrido, Bunbury también llegó en 2011 a Licenciado Cantinas, un trabajo inspirado en el cancionero latinoamericano que marcó el cierre de aquella etapa y profundizó el vínculo del artista con las músicas fronterizas americanas.

En sus páginas, Bunbury y Ordás hablan de los discos, de las canciones y de todo aquello que ocurría alrededor de ellas: los procesos de composición y grabación, las giras, las influencias musicales y también el cine, la pintura y los libros que acompañaron al artista durante aquellos años. El libro hace un recorrido por sus primeros años con Héroes del Silencio, entre 1984 y 1996, y posteriormente su experiencia junto a El Huracán Ambulante, entre 1997 y 2005.

“Espero que la lectura de estas conversaciones os resulte interesante y entretenida”, comentó el artista en sus redes sociales, invitando a sus seguidores a descubrir las historias detrás de una etapa fundamental de su trayectoria musical.

Mientras tanto, el cantante continúa llevando su distinguido repertorio a los escenarios con su gira “Nuevas Mutaciones Tour 2026”, que incluye una parada en Lima el próximo 7 de noviembre en Costa 21. La presentación será una oportunidad para recorrer distintas etapas de su extensa trayectoria y reencontrarse en directo con canciones que han acompañado a varias generaciones de seguidores. Las entradas para el concierto están disponibles a través de Teleticket.