Miley celebra el debut de su álbum #1 con el electrizante video de 'Different Religion' ft. Model/Actriz

Miley ha presentado el video musical oficial de “Different Religion”.

Miley Cyrus festeja el debut de su producción en el primer lugar con imágenes llenas de energía y una propuesta audiovisual impactante.

La superestrella mundial multiplatino y ganadora del Grammy® Miley ha presentado el video musical oficial de “Different Religion” feat. Model/Actriz, un tema destacado de su décimo álbum de estudio recientemente lanzado, Bass Persuades.

Lanzado mundialmente el 18 de septiembre de 2026 como su primer proyecto con Atlantic Records, Bass Persuades debutó oficialmente en el N.º 1 del Billboard 200, marcando el primer número uno de Miley en más de una década.

Impulsado por el sencillo principal y tema homónimo, “Bass Persuades”, que se convirtió rápidamente en la canción más añadida en la radio de EE. UU. y dominó los debuts globales en el #1 de la lista Top Songs de Spotify en EE. UU. y el #2 a nivel mundial, el álbum llegó acompañado del video musical oficial del tema “Let’s Get Married”, el cual Rolling Stone consideró “un clásico instantáneo”. Dirigido por Mert Alas y filmado en el icónico Chateau Marmont, el visual cuenta con la participación del prometido de Miley, Maxx Morando; míralo AQUÍ.

Miley subirá al escenario para una presentación de dos noches con entradas agotadas en el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles, el 16 y 18 de octubre. Las preventas de boletos generaron una demanda sin precedentes y récord, con casi 1.5 millones de fanáticos uniéndose a la fila virtual para el programa principal.