Madonna regresó a los MTV VMA tras 23 años con Sabrina Carpenter y Charli XCX

Las artistas se mostraron sumamente emocionadas. (Foto: Billboard)

'La Reina del Pop' protagonizó uno de los momentos más esperados de la gala, donde además se llevó siete premios de sus 13 nominaciones.

Madonna volvió a hacer historia en los MTV VMA 2026 con una espectacular presentación que marcó su esperado regreso al escenario de la ceremonia. 'La Reina del Pop' se presentó la noche del domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, después de 23 años sin ofrecer un show en vivo en esta premiación.

PUEDES VER: Selena Gomez sorprende al hablar de su anhelo de tener hijos pese a sus dificultades médicas

Madonna ganó diversos premios en los MTV VMA 2026

La artista llegó como una de las grandes protagonistas de la gala al convertirse en la cantante con más nominaciones de la noche, con un total de 13 candidaturas. Finalmente, consiguió siete premios, entre ellos 'Artista del año', 'Mejor baile por su cortometraje 'Confessions II'' y 'Mejor colaboración por 'Bring Your Love'', junto a Sabrina Carpenter.

Madonna cantó junto a Sabrina Carpenter

Precisamente, Sabrina Carpenter fue una de las invitadas que acompañó a Madonna sobre el escenario. Ambas interpretaron 'Bring Your Love', canción incluida en el nuevo disco 'Confessions II'. Esta no fue la primera vez que las artistas compartieron escenario, pues anteriormente se habían presentado juntas en Coachella.

La presentación tomó un giro inesperado cuando el escenario se transformó en una especie de baño de discoteca. Desde allí apareció Charli XCX para unirse a Madonna e interpretar 'Danceteria Afterhours', su reciente colaboración con la Reina del Pop.

PUEDES VER: Taylor Swift presume su anillo de bodas mientras alienta a Travis Kelce

(Foto: MTV)

Madonna también estuvo acompañada por varias figuras durante el espectáculo. Entre ellas estuvieron su amiga Debi Mazar, el actor Seth Rogen, el cantante Sombr y el exjugador de la NBA Dennis Rodman. También apareció Julia Garner caracterizada como Madonna, en referencia a la película biográfica que iba a protagonizar antes de que el proyecto fuera cancelado.

Con esta presentación, Madonna volvió a convertirse en uno de los grandes momentos de los MTV VMA y celebró una noche especial en la que, además de reencontrarse con el público de la premiación, sumó siete nuevos reconocimientos a su extensa trayectoria.