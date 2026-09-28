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Gran noche en el Círculo Militar durante la segunda edición del IRIS FEST, esta vez por la alimentación

Lunes, 28 de septiembre de 2026 10:06

Más de 8mil personas asistieron al IRIS FEST. (Foto: Difusión)

El Círculo Militar fue escenario de una noche especial con la segunda edición del IRIS FEST, dedicada a la alimentación.

Más de 8mil personas se dieron cita desde las 2pm para vivir una maratónica jornada musical que siempre estuvo a tope de emociones comenzando con las bandas peruanas de "Olaya Sound System" y "Bareto".

El bloque internacional fue aperturado por "Los Amigos Invisibles" quienes sorprendieron con su particular estilo musical de funk pop y acid jazz que cautivó  al público presente con hits como "Mentiras", "Viviré para ti" y "La que me gusta " entre otros.

Luego la aparición en escena de la legendaria banda argentina de "La Mosca Tse Tse" elevó la temperatura y uno a uno de sus clásicos como "Te quiero comer la boca" ,"Para no verte más", "Baila para mí" y "Muchachos" fueron coreados incansablemente por los asistentes que además disfrutaron de la picardía y simpatía de Guillermo Novellis quien cerró la noche muy agradecido con el Perú.

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