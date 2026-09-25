Selena Gomez sorprende al hablar de su anhelo de tener hijos pese a sus dificultades médicas

Selena Gómez reveló que busca convertirse en madre. (Foto: Selena Gomez/ IG)

La cantante estadounidense se sinceró sobre su deseo de formar una familia y habló de las dificultades médicas que enfrenta.

Selena Gomez volvió a hablar sobre sus deseos de convertirse en madre. La cantante aseguró que espera formar una familia junto a su esposo, el productor Benny Blanco, con quien se casó el año pasado.

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Selena Gomez reveló que quiere ser madre

Durante el Fast Company Innovation Festival, en Nueva York, Selena contó que la maternidad forma parte de sus planes. "Tengo una hermana de 13 años que significa todo para mí, y eventualmente tendré mis propios hijos", expresó.

Sin embargo, la artista reveló en 2024 que no puede gestar a sus propios hijos debido a problemas de salud que podrían poner en riesgo su vida y la del bebé.

Por esta razón, Selena explicó que la gestación subrogada y la adopción son dos posibilidades que contempla para cumplir su sueño de ser madre. Aunque el camino será diferente al que imaginó, aseguró sentirse más tranquila con estas opciones.

(Foto: Selena Gomez / IG)

Benny Blanco también ha hablado sobre sus deseos de convertirse en padre. El productor afirmó que está emocionado por ese momento y que espera ser el 'mejor padre' y 'el mejor compañero'.

De esta manera, Selena Gomez y Benny Blanco comparten el deseo de formar una familia, mientras la cantante enfrenta con esperanza una maternidad que, según sus propias palabras, llegará de una manera diferente a la que alguna vez imaginó.