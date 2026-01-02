BTS anunció su regreso con nuevo disco y gira mundial: ¿vendrá al Perú?

Uno de los regresos más esperados en este 2026 se hará realidad. BTS estará de vuelta y la fecha ya fue confirmada.
El 2026 empieza con una gran noticia para los fans del k-pop. BTS confirmó que lanzará un nuevo disco y realizará una gira mundial, lo que ha generado mucha emoción entre sus seguidores en todo el mundo, especialmente en Perú. Desde ya, muchos se preguntan si el esperado tour incluirá a nuestro país.
¿Cuándo regresará BTS?
El nuevo álbum de la banda surcoreana se estrenará el 20 de marzo y marcará el regreso oficial del grupo como conjunto. Este será su primer disco grupal desde ‘Proof’ (2022) y también su primera actividad tras culminar el servicio militar obligatorio de todos sus integrantes, según informó su agencia.
BigHit Music dio a conocer la fecha de lanzamiento a través de un comunicado, aunque no brindó mayores detalles sobre el contenido del disco. Aun así, el anuncio ha generado gran expectativa, ya que representa el retorno de BTS a los escenarios luego de su último concierto realizado en Busan en 2022.
¿BTS vendrá al Perú?
En cuanto a la gira mundial, todavía no se ha confirmado si Perú formará parte del recorrido. Pese a que BTS cuenta con una enorme cantidad de seguidores en Latinoamérica, la empresa HYBE no ha revelado hasta el momento las ciudades ni las fechas oficiales del tour.
