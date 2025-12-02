Miley Cyrus se comprometió con su novio Maxx Morando

Joyera confirmó que creó anillo para Miley Cyrus. Foto: Instagram Miley Cyrus

La cantante Miley Cyrus está comprometida con Maxx Morando tras cuatro años de relación.

La cantante Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores luego de que la revista People confirmara que la estrella estadounidense está comprometida con el músico Maxx Morando tras cuatro años de relación. La noticia llega en medio de una etapa de estabilidad personal y profesional para la intérprete, quien ha mantenido este romance con un perfil reservado desde que se les vinculó por primera vez.

Miley Cyrus se comprometió con Maxx Morando

El compromiso se hizo evidente cuando Cyrus, de 33 años, lució un anillo de diamantes en el dedo anular durante la alfombra roja del estreno adelantado de ‘Avatar: Fire and Ash’. El evento se realizó el último lunes en Los Ángeles, donde la artista también destacó por ser la voz de la banda sonora de la tercera entrega de la exitosa saga, cuyo estreno mundial está programado para el 19 de diciembre.

Por su parte, Maxx Morando, baterista de la banda Liily, mantiene una relación sólida con la exestrella de ‘Hannah Montana’, la cual se hizo pública en abril de 2022. Sin embargo, el inicio exacto de su romance continúa siendo un misterio. En una entrevista concedida a Vogue en junio de 2023, Cyrus reveló que ambos se conocieron en una cita a ciegas.



(Foto: Instagram)

Joyera confirmó que creó anillo para Miley Cyrus

El diseño del anillo también fue revelado. Según informó la firma Francesca Consulting, representante de la reconocida joyera Jacquie Achie, ella fue la creadora de la pieza, un elegante diamante cushion cut engastado sobre una banda de oro amarillo de 14 quilates, elaborado especialmente para la cantante.