BTS anunció tercera fecha en Lima: cuándo inicia la preventa y precios

BTS realizará un tercer concierto en Perú ante la gran acogida de sus fans. Foto: Instagram

En pocas horas, ARMY Perú agotó la preventa de las dos primeras fechas de BTS. Por ello, la banda coreana confirmó un tercer show.

La fiebre por BTS sigue más fuerte que nunca y en Perú quedó más que claro. Luego de que las primeras dos fechas en Lima volaran en tiempo récord, la banda surcoreana anunció un tercer concierto en el Estadio San Marcos para el 7 de octubre de 2026. La noticia encendió de emoción al ARMY peruano, que ahora tiene una nueva chance para ver a sus ídolos en vivo.

BTS confirmó tercera fecha en Lima

El anuncio se hizo oficial la mañana del 7 de abril, justo después de que las entradas para los shows del 9 y 10 de octubre se agotaran en apenas dos horas durante la preventa exclusiva. La locura por BTS fue total, dejando a miles de fans con ganas de conseguir un boleto.

Para responder a esta enorme demanda y darle oportunidad a más seguidores, la productora junto al grupo decidieron sumar una tercera fecha para el 7 de octubre en el mismo Estadio San Marcos. La idea es que nadie se quede sin vivir este show que promete ser inolvidable.

Así, BTS ofrecerá tres conciertos en Lima: 7, 9 y 10 de octubre, consolidándose como uno de los eventos musicales más esperados del año en el país. Sin duda, será una verdadera fiesta para todos los fans que ya cuentan los días para cantar y vibrar con cada canción.



(Foto: Instagram)

¿Cuándo es la preventa de la tercera fecha de BTS?

La preventa para esta nueva fecha arrancará el miércoles 8 de abril desde las 10 a.m. En una primera etapa, las entradas estarán disponibles solo para los fans que se registraron con anticipación en la preventa exclusiva ARMY Membership mediante Weverse.

Zonas y precios de las entradas para los conciertos de BTS

Los sectores y precios confirmados son los siguientes:

Campo: S/ 851.00

Tribuna Oriente/Occidente: S/ 667.00

Tribuna Norte/Sur: S/ 483.00.