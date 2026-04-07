Manon y su inesperado cambio en sus redes: ¿ya no está en KATSEYE?

Manon eliminó el nombre de KATSEYE de su biografía. Foto: Instagram

Los seguidores del grupo han reaccionado con sorpresa ante el reciente cambio de Manon en sus redes.

KATSEYE está listo para estrenar su nuevo sencillo “PINK UP”, que llegará a las plataformas este 9 de abril a las 12:00 horas (Chile). Sin embargo, el lanzamiento no es lo único que ha llamado la atención, ya que muchos fans están más pendientes de lo que pueda pasar con Manon, quien se alejó del grupo el pasado 20 de febrero para “cuidar su salud mental”, según indicaron en un comunicado.

¿Manon ya no es parte de KATSEYE?

Cabe recordar que KATSEYE logró gran popularidad en poco tiempo gracias a su música viral en redes como TikTok, posicionándose como una de las agrupaciones más prometedoras del momento. Aun así, la pausa de Manon generó preocupación entre sus seguidores, quienes ahora se preguntan si su salida podría ser definitiva.

En medio de la incertidumbre, algunos detalles no han pasado desapercibidos. Manon eliminó el nombre de KATSEYE de su biografía, lo que para muchos sería una señal de su posible salida del grupo. Durante su etapa en la agrupación, la artista se destacó por su estilo, presencia y cercanía con el público, convirtiéndose en una de las favoritas.

Aunque no hay una versión oficial sobre lo ocurrido, se especula que su distanciamiento podría estar relacionado con temas personales o profesionales, algo común en la industria musical. También se habla de la posibilidad de que busque iniciar un camino como solista o que esté resolviendo asuntos internos antes de tomar una decisión definitiva.



(Foto: Instagram)

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¿Qué dijo Manon sobre su actual situación?

Hace poco, la propia Manon se pronunció a través de mensajes en Weverse para llevar tranquilidad a sus fans. “Muchísimas gracias por todo el cariño y el apoyo que me han brindado”, escribió. Además, aseguró que se encuentra mejor: “HxG y yo estamos teniendo conversaciones positivas y me siento apoyada. Estoy feliz y con buena salud. Pronto les contaré más. Gracias por estar siempre ahí para mí”.