Entradas BTS Perú: LINK oficial de la venta de entradas vía Ticketmaster

Las entradas para el concierto de BTS será por Ticketmaster. (Foto: BTS)

Miles de fans ya pueden comprar las entradas para el concierto de BTS en Perú. Accede al LINK oficial de Ticketmaster.

Este martes 7 de abril inició la preventa oficial de las entradas para el concierto de BTS en Perú. El espectáculo se realizará en el Estadio San Marco el 9 y 10 de octubre. Miles de fans buscan acceder a un boleto, porque el espectáculo será sumamente inolvidable.

Entradas BTS Perú: Preventa de entradas vía Ticketmaster

Las personas que cuenten con ARMY Global Membership (registrada en Weverse antes del 2 de abril) podrán acceder a la preventa exclusiva que se realizará por Ticketmaster.

Se debe tener en cuenta que es obligatorio ingresar el código de membresía proporcionado por la App Weverse al momento de la transacción. Además, este beneficio solo estará disponible hasta el miércoles 8 de abril o hasta agotar stock.

PUEDES VER: Chris Brown besó apasionadamente a una mujer casada en pleno concierto

BTS precios de las entradas en Perú

Se debe tener en cuenta que el precio de las entradas varía de acuerdo con las zonas. A continuación, podrás conocer el monto que deberás pagar si buscas comprar un boleto.

Campo: S/ 851.00

Tribuna Oriente/Occidente: S/ 667.00

Tribuna Norte/Sur: S/ 483.00.

Además, existe un paquete especial denominado Soundcheck Package y tiene un valor de 2.591 soles. Las personas que adquieran este pack accederán a diversos beneficios, así como merchandising exclusivo de BTS.