BTS en Perú 2026: ¿cambió la fecha de sus dos conciertos en Lima? Esto se sabe

BTS cambió la fecha de su concierto en Perú. (Foto: BTS - Twitter)

BTS realizará dos conciertos en Perú este 2026 y diversas ARMYS buscan conocer si las fechas han sido reprogramadas.

El concierto de BTS en Perú es uno de los eventos musicales más importantes previstos para el 2026; sin embargo, diversas ARMYS están sorprendidas con la reprogramación de sus conciertos en Lima.

BTS cambió la fecha de sus presentaciones en Perú

Según la información publicada en la página oficial de la gira mundial de la banda surcoreana, los shows que se realizarán en el país serán el jueves 8 y viernes 9 de octubre. Este ajuste en el cronograma, que aún no ha sido confirmado de manera oficial por la productora responsable.

Este cambio desató una ola de reacciones en redes sociales por parte del fandom. Asimismo, obligó a muchos seguidores a reorganizar planes previamente establecidos, ya que varios ya habían considerado viajes, reservas de hospedaje e incluso permisos laborales para asistir a los conciertos.

(Foto: BTS - Twitter)

¿Cuándo inicia la preventa y venta de entradas de BTS en Perú?

Por el momento, se desconoce cuándo inicia la preventa y venta de entradas de BTS en Perú, pero se espera que inicie en los próximos días de manera online. De acuerdo a la información brindada, las presentaciones del grupo surcoreano serán con un escenario 360, lo cual permitirá a muchos fans disfrutar del espectáculo.

Hasta ahora, se desconoce cuáles son las zonas que se habilitarán en el Perú, pero de acuerdo a conciertos anteriores, es posible que en Perú se habiliten los siguientes espacios: Soundcheck,General R, General S.