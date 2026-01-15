BTS en Lima: ¿Cuándo salen a la venta las entradas en Perú y cuáles son los precios?

El concierto de BTS será el 9 y 10 de octubre del 2026. (Foto: Twitter @bts_bighit)

El concierto de BTS será el 9 y 10 de octubre y miles de ARMYS buscan conocer cuándo inicia la venta de entradas, así como los precios de cada zona.

Los conciertos de BTS en Lima este 2026 han generado una gran alegría entre el fandom ARMY, quienes buscan acceder a una entrada de las dos fechas. La boyband más popular del k-pop confirmó que sus presentaciones en Perú serán el 9 y 10 de octubre.

Ninguna ARMY quiere perderse el concierto de BTS, por ello, buscan conocer cuándo saldrán a la venta las entradas y cuál sería el precio de las entradas. Si eres una de ellas, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque accederán a toda la información que necesitas.

Concierto BTS: venta de entradas para el concierto del 9 y 10 de octubre

RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook visitarán seis países de Latinoamérica y, por primera vez desde su debut en el 2013, llegarán a Perú. Por el momento, se desconoce cuándo iniciará la venta de entradas, pero es posible que se realice en los próximos días o primeros días de febrero.

(Foto: BTS / Facebook)

¿Cuánto cuesta una entrada al concierto de BTS en Perú?

Los precios y las zonas de los conciertos de BTS en Perú aún no han sido confirmados; sin embargo, la agencia BIGHIT MUSIC ha difundido información sobre la presentación de la boyband. Para sorpresa de muchas ARMYS, el espectáculo será 360°, lo cual permitirá que todos los asistentes disfruten del show.

En redes sociales, las fans están especulando sobre el costo de las entradas, pero de acuerdo a los precios establecidos en el concierto de Corea del Sur, los seguidores podrían llegar a pagar entre 600 o 500 soles. Recordemos que estos montos pueden variar según el país donde se realice el espectáculo.

