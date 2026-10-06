BTS llegó a Perú: Así fue el esperado arribo de los siete integrantes a Lima

BTS ya se encuentra en Perú para su concierto en el Estadio San Marcos. (Foto: BTS / IG)

Las primeras imágenes de BTS en el Aeropuerto Jorge Chávez desataron la emoción de sus fanáticas, quienes siguen cada detalle de su llegada.

BTS ya está en Perú. Los siete integrantes de la popular agrupación surcoreana arribaron a nuestro país la tarde del 5 de octubre, procedentes de Colombia, para cumplir con sus esperados conciertos en el Estadio de San Marcos.

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BTS llegó al Perú para su concierto en San Marcos

Alrededor de las 6:23 p. m., comenzaron a circular en redes sociales las primeras imágenes de los integrantes de BTS dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El registro fue compartido por el usuario 'Jackisafraid' en su cuenta de Twitter, causando rápidamente emoción entre los seguidores peruanos.

Los artistas llegaron a Perú como parte de su gira 'BTS World Tour Arirang', con la que se presentarán por primera vez en el país. La agrupación tiene programados tres conciertos en el Estadio de San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre.

Tras su aterrizaje, Swissport estuvo a cargo del traslado de BTS desde su vuelo chárter hasta el terminal aéreo. Posteriormente, los integrantes se dirigieron hacia la salida para abordar la caravana de seguridad que los trasladaría desde el Callao hasta el hotel donde permanecerán durante su estadía en Lima.

El desplazamiento contó con un importante operativo policial. Efectivos de la Policía motorizada se encargaron de liberar las avenidas y controlar el tránsito para facilitar el recorrido de la caravana, mientras los fanáticos permanecían atentos a cada movimiento de la agrupación.

(Foto: 'Jackisafraid' / X)

Según las imágenes difundidas en redes sociales, un fuerte contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP) también se desplegó en los exteriores del hotel Marriott, en Miraflores. En el lugar se observó la presencia de efectivos y vehículos policiales a la espera del arribo del bus que trasladaba a los integrantes de BTS.

De esta manera, BTS ya se encuentra en territorio peruano y todo quedó listo para que sus integrantes se reencuentren con sus seguidores durante sus tres esperadas presentaciones en Lima. La cuenta regresiva para vivir el 'BTS World Tour Arirang' en San Marcos ya comenzó.