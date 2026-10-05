V de BTS emociona a fans con sus respuestas previo al concierto en Perú

Taehyung responde comentarios de fans peruanas. Foto: Taehyung/ IG

El integrante de BTS dejó curiosas respuestas en redes sociales y aumentó la expectativa del ARMY a pocos días del primer concierto.

A pocos días del esperado concierto de BTS en Lima, Taehyung sorprendió al responder algunos mensajes de sus seguidoras peruanas en redes sociales. Sus breves comentarios despertaron aún más la curiosidad del ARMY sobre una posible llegada anticipada del grupo al país.

BTS tiene programados tres conciertos en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre. Las tres fechas lograron vender todas sus entradas oficiales, por lo que la expectativa entre los fanáticos peruanos crece conforme se acerca el primer show.

BTS en Perú: Taehyung sorprende a fans peruanas

En medio de la incertidumbre sobre cuándo llegarán los integrantes, una fan peruana le escribió a Taehyung asegurando que había rumores de que BTS ya se encontraba en territorio nacional. "Solo espera", respondió el cantante, una frase que rápidamente generó todo tipo de teorías entre sus seguidoras.

Otra ARMY le contó que estaba emocionada por verlo el miércoles y le deseó una feliz estadía en Perú. V sorprendió nuevamente al preguntar: "¿Alguna sugerencia?". Para algunos seguidores, su comentario podría estar relacionado con lugares o actividades que le gustaría conocer durante su visita.

(Foto:Difusión)

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La conversación continuó cuando otra fanática le preguntó qué era lo que más esperaba hacer en Perú. Taehyung respondió que quería conocer Machu Picchu más que nada y hasta dejó una curiosa pregunta: "¿Cuándo volveré otra vez?".

Pese a los comentarios del integrante de BTS, hasta el momento no existe información oficial que confirme cuándo, dónde o cómo llegarán los siete miembros al Perú. Tampoco se han difundido imágenes verificadas que demuestren que alguno de ellos ya se encuentra en Lima.