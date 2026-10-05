Dua Lipa y Shakira unen sus voces para cantar 'Antología' y paralizan las redes

Dua Lipa fue la artista sorpresa del concierto de Shakira. (Foto: Dua Lipa / IG)

La cantante británica apareció de sorpresa en el escenario y junto a la colombiana protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche.

Shakira sorprendió a sus seguidores durante su presentación en Madrid al recibir en el escenario a una invitada muy especial. Dua Lipa apareció de manera inesperada para acompañarla en uno de sus temas más recordados: 'Antología'.

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Shakira y Dua Lipa emocionan a fans al cantar 'Antología'

El encuentro ocurrió durante la octava fecha de la residencia de Shakira en la capital española, como parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Las dos artistas interpretaron juntas el clásico lanzado en 1995, generando una gran reacción entre los asistentes y usuarios de redes sociales.

El espectáculo tuvo además una transmisión en vivo a nivel mundial a través de Amazon Music. Más de 10 millones de personas se conectaron simultáneamente para seguir el show, convirtiéndolo en la presentación femenina en vivo más vista en la historia de la plataforma.

La conexión entre Dua Lipa y 'Antología' ya tenía un antecedente. En noviembre de 2025, durante su concierto en Bogotá como parte del 'Radical Optimism Tour', la cantante británica sorprendió al público al interpretar su propia versión de este recordado tema de Shakira.

(Foto: Amazom Music)

Antes de comenzar el dueto en Madrid, Shakira dedicó unas emotivas palabras a Dua Lipa. "Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida", expresó la colombiana.

Después del concierto, Dua Lipa también compartió su emoción por el encuentro en sus redes sociales. La artista agradeció a Shakira y destacó la conexión que ambas sintieron sobre el escenario junto al público madrileño.