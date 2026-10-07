V de BTS prueba el ceviche en Lima y revela qué fue lo que más le gustó

V de BTS quedó fascinado con la comida peruana. (Foto: V/ IG)

V mostró en redes una mesa llena de platos peruanos y reveló cuál fue el detalle del ceviche que más disfrutó durante su visita.

Kim Taehyung, conocido como V de BTS, aprovechó su estadía en Lima para disfrutar algunos de los platos más representativos de la gastronomía peruana, antes de los tres conciertos que la agrupación surcoreana ofrecerá en el Estadio San Marcos.

V de BTS quedó fascinado con la comida peruana

El cantante compartió parte de su experiencia con la comida peruana a través de sus redes sociales. Entre los platos que probó estuvo el ceviche, aunque hubo un acompañamiento que llamó especialmente su atención: el camote.

"Comí ceviche y el camote estaba buenísimo", escribió Taehyung en Weverse, generando rápidamente reacciones entre sus seguidores peruanos. El comentario fue compartido por diferentes fanbases de ARMY y se convirtió en uno de los detalles más comentados de su visita.

Además, V mostró en Instagram una mesa con diferentes preparaciones peruanas. En la imagen se pudieron apreciar ceviche, causa, arroz con mariscos y pulpo a la parrilla. También aparecieron postres como torta de chocolate, suspiro a la limeña y crema volteada.

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La elección gastronómica del artista fue celebrada por sus seguidores, quienes destacaron que haya podido conocer algunos de los sabores más tradicionales del país. Incluso, varios fans aprovecharon para recomendarle otros platos peruanos que podría probar durante su estadía.

La visita de BTS a Lima se da en el marco de su gira mundial BTS World Tour Arirang. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se presentarán el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, donde se reencontrarán con el esperado ARMY peruano.