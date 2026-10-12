Luis Fonsi confirma su retorno al Perú con el 'Mar Infinito World Tour'

Luis Fonsi regresa al Perú con 'Mar Infinito World Tour'.

El cantante boricua Luis Fonsi anunció su regreso al Perú tras 5 años de ausencia en medio de su gira mundial 'Mar infinito World Tour 2027'.

Fonsi, quien celebra por estos días la elección de sus hits “Despacito” y “No me doy por vencido” dentro de las 10 canciones más importantes de la historia del “Hot Latin Songs” del Billboard , cantará en Lima el próximo 23 de Abril del 2027 en el venue de Arena 1 junto a su banda de músicos y coros.

El concepto de la gira está relacionado con distintos aspectos de su vida personal. El cantante explicó que la palabra “mar” tiene un significado especial porque representa la primera letra de los nombres de su hija Mika, su esposa Águeda y su hijo Rocco.

El nombre completo, “Mar Infinito”, surge de una conexión personal del artista que, al mismo tiempo, busca representar un vínculo universal. Así como el océano conecta continentes, la música ha permitido a Fonsi llevar sus canciones a distintos lugares del mundo y establecer vínculos con públicos de diferentes culturas.

“Mar Infinito” representa mucho de lo que siento en este momento de mi vida: todo lo recorrido, lo que todavía queda por descubrir y, sobre todo, la emoción de regresar a casa y compartirlo con mi gente”, señaló el intérprete de “Despacito”.

Este año ha sido más que auspicioso para Fonsi quien ha colocado #1 su colaboración “Cambiaré” en ritmo salsa con Feid en el Latin Airplay y Tropical Air Play del Billboard , y recientemente su nuevo single “Me despido Remix” feat Dalvin La Melodía se ubica como #1 en las radios de Argentina y Chile.

Durante el “Mar Infinito World Tour 2027”, Fonsi recorrerá distintas etapas de su trayectoria musical con un repertorio que incluirá canciones como “Imagíname sin ti”, “ Aquí estoy yo”, “No me doy por vencido”, “Corazón en la maleta”, “Échame la culpa” y “Despacito” , entre otros temas que forman parte de su carrera.

La pre - venta de los boletos para ver a Luis Fonsi en concierto estarán disponibles desde este miércoles 14 de octubre a las 11 am con un 20% dcto con tarjetas BBVA hasta agotar stock en la plataforma digital de Ticketmaster.