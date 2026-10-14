Jimin y V de BTS tenían un inesperado plan para visitar Machu Picchu: ¿qué pasó?

Jimin y V quieren conocer el imperio inca y emocionan a fans. (Foto: IA)

La confesión de Jimin emocionó al ARMY peruano. El cantante reveló que compartía con V las ganas de conocer uno de los destinos más emblemáticos del país.

Jimin, integrante de BTS, sorprendió a sus seguidores al revelar que conversó con V sobre la posibilidad de visitar Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del Perú. Ambos artistas tenían interés en conocer la ciudadela inca, pero no lograron concretar el viaje.

Jimin y V quieren conocer Machu Picchu

Durante una transmisión en vivo por Weverse, Jimin contó que V, cuyo nombre real es Kim Taehyung, le propuso visitar el famoso santuario histórico cuando todavía estaban en Corea del Sur. El cantante aceptó la idea y reconoció que también tenía muchas ganas de conocer el lugar.

Según relató el idol, ambos reflexionaron sobre la oportunidad de visitar este destino y se preguntaron: "¿Cuántas veces en nuestras vidas tendremos la oportunidad de ir a Machu Picchu?". La conversación dejó ver el interés que compartían por conocer uno de los lugares más representativos de la cultura peruana.

Sin embargo, el plan no pudo concretarse debido al poco tiempo libre que tenían los integrantes de BTS. La distancia y el traslado hasta Cusco también dificultaban incluir esta visita en sus actividades.

(Foto: Radio Planeta/ Ig)

Jimin explicó que Machu Picchu le parecía un lugar interesante por los misterios que lo rodean. Además, recordó que desde hacía tiempo quería conocer la ciudadela inca y expresó su deseo de visitarla.