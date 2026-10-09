¿Cuántos peruanos tienen nombres alusivos a los integrantes de BTS?

Revelan cuántos peruanos tienen nombres relacionados con BTS. Foto: Instagram

El Reniec sorprendió al revelar una curiosa lista de peruanos que llevan nombres inspirados en BTS, la famosa agrupación surcoreana que ha conquistado a millones de fans en el mundo.

BTS está haciendo vibrar a todos por primera vez el Estadio San Marcos con su gira ‘BTS World Tour Arirang’, aumentando aún más la emoción entre sus seguidores peruanos. En medio de esta fiebre por el grupo surcoreano, Reniec aprovechó la expectativa de las ARMY para compartir una curiosa lista de peruanos cuyos nombres o apellidos guardan relación con los integrantes de la agrupación.

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Revelan cuántos peruanos tienen nombres relacionados con BTS

Según el registro difundido, en el Perú existen 3 203 personas con el apellido ‘Kim’, uno de los apellidos que llevan tres integrantes de BTS: Jin (Kim Seok-jin), RM (Kim Nam-joon) y V (Kim Tae-hyung). El dato llamó la atención de los fans, quienes no tardaron en relacionarlo con la llegada del grupo al país.

Kim: 3203

Jin: 1229

Violet: 976

V: 362

Jimin: 143

Army: 49

Jungkook: 41

Bora: 16

JHope: 14

Suga: 6

J-Hope: 1

Arirang: 1

Purple: 1



(Foto: Reniec)

Accesos al estadio San Marcos para los conciertos de BTS

El acceso al Estadio San Marcos para los conciertos de BTS estará distribuido en diferentes puertas, de acuerdo con la zona indicada en cada entrada. Los asistentes de Campo A deberán ingresar por la puerta 1, ubicada en la avenida Venezuela, mientras que quienes tengan boletos para Campo C tendrán que dirigirse a la puerta 3, situada en la avenida Universitaria.

En el caso de Campo B, el ingreso será por la puerta 8, con acceso desde la avenida Óscar R. Benavides, conocida anteriormente como avenida Colonial. Por otro lado, los asistentes de las zonas de Tribuna Occidente, Oriente, Norte y Sur deberán utilizar las puertas 5 y 6, ubicadas en la avenida Amézaga, cerca de la avenida Ramón Herrera.