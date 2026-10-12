Exintegrante de 'Al fondo hay sitio' reveló que trabajó con el staff de BTS

El querido actor de 'Al fondo hay sitio' participó en el concierto de BTS en Lima. (Foto: Billboard / América TV)

¡Talento peruano! El querido actor formó parte del equipo audiovisual de los 3 conciertos de BTS en Lima. La noticia sorprendió a miles de fans.

Sasha Kapsunov, recordado por sus participaciones en 'Al fondo hay sitio' y 'América Kids', sorprendió al contar que formó parte del equipo de producción de BTS durante sus tres conciertos en Lima. El comunicador audiovisual estuvo a cargo de realizar tomas aéreas con un dron durante los 3 conciertos.

Sasha Kapsunov participó en el concierto de BTS

Tras culminar esta experiencia, el actor peruano compartió su emoción a través de Instagram, donde agradeció la oportunidad de trabajar junto a profesionales internacionales. "Es realmente increíble la experiencia de estar con un staff de este nivel", expresó, destacando el aprendizaje que le dejó esta colaboración.

Sasha también se mostró satisfecho con el resultado de las imágenes que capturó durante las presentaciones y resaltó el talento de sus compañeros de trabajo. "Estoy muy contento por la oportunidad que me han dado de participar con esta gente tan importante, con profesionales de todo tipo, de todas las áreas, uno mejor que el otro", comentó.

(Foto: Sasha Kapsunov / IG)

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El comunicador no ocultó su alegría por haber sido parte de una producción de esta magnitud y reconoció el esfuerzo que implica conseguir este tipo de oportunidades profesionales. "Estoy agradecido con la oportunidad y saber que siempre nos sacamos la mugre para tener este tipo de chances", manifestó en sus redes sociales.

El actor agradeció los mensajes de cariño que recibió de sus seguidores y se mostró orgulloso de su trabajo durante los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre. "Estoy súper contento de haber representado a la gente con esas tomitas de dron, han estado lindas y de verdad una linda experiencia", señaló.