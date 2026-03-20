BTS lanzó su nuevo álbum 'ARIRANG': dónde puedes escuchar las canciones y ver el nuevo videoclip

BTS también lanzó el video de su primer sencillo 'Swim'. Foto: BTS

Tras casi 4 años de para, BTS volvió a la música oficialmente al lanzar su nuevo álbum 'Arirang' en todas las plataformas de música.

¡El esperado regreso de BTS ya es una realidad! Este jueves por la noche, la popular agrupación lanzó su quinto álbum de estudio titulado 'ARIRANG', marcando así una nueva etapa en su carrera tras casi cuatro años de pausa. El estreno llega en la previa de un multitudinario concierto al aire libre en Seúl, donde volverán a reencontrarse con sus fans.

El nuevo disco, que incluye canciones como 'Hooligan' y 'SWIM', toma su nombre de una emblemática melodía tradicional coreana, reflejando las raíces culturales del grupo. Este trabajo simboliza también el regreso de sus siete integrantes, quienes se alejaron temporalmente de los escenarios para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Tracklist completo de ‘ARIRANG’ de BTS

'Body to Body'

'Hooligan'

'Aliens'

'FYA'

'2.0'

'No. 29'

'SWIM'

'Merry Go Round'

'NORMAL'

'Like Animals'

'they don't know 'bout us'

'One More Night'

'Please'

'Into The Sun'

'ARMYRANG' (Bonus – solo en Apple Music).

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¿Dónde escuchar ‘ARIRANG’ de BTS?