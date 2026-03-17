Shawn Mendes es captado miccionando en la calle mientras paseaba con Bruna Marquezine

Shawn Mendes también ha dado de qué hablar por su supuesta relación con la actriz brasileña Bruna Marquezine. Foto: Instagram

Shawn Mendes fue fotografiado durante un paseo con la actriz brasileña Bruna Marquezine.

El cantante canadiense Shawn Mendes ha mantenido un perfil bajo en los últimos años, especialmente tras su ruptura con Camila Cabello, con quien tuvo una relación de más de dos años. Durante ese tiempo, ambos se convirtieron en una de las parejas más comentadas de la industria musical, compartiendo viajes, conciertos y apariciones públicas que captaron la atención de sus fans.

Luego de la separación, el artista decidió alejarse un poco de los reflectores. Aunque alcanzó gran popularidad con sus primeros éxitos, en los últimos meses ha retomado su carrera musical y también ha mostrado un estilo de vida más conectado con la naturaleza, visitando comunidades indígenas junto a la activista Helena Gualinga.

Shaw Mendes fue visto orinando en la calle

En las últimas semanas, Shawn Mendes también ha dado de qué hablar por su supuesta relación con la actriz brasileña Bruna Marquezine, con quien ha sido visto en distintas ocasiones. No obstante, una reciente imagen difundida en redes sociales lo volvió a poner en el centro de la atención mediática por un hecho inesperado.

Según las imágenes difundidas, Shawn Mendes fue fotografiado mientras disfrutaba de un paseo junto a Bruna Marquezine en Malibú, California. Durante el recorrido, el cantante se apartó hacia una zona con césped, donde fue captado orinando.

Las fotos, captadas por paparazzi, se viralizaron rápidamente y generaron opiniones divididas entre los usuarios. Mientras algunos criticaron la situación, otros cuestionaron la exposición de un momento privado, reabriendo el debate sobre los límites de la privacidad de las celebridades.



(Foto: Grosby)

¿Quién es Bruna Marquezine, la supuesta nueva novia de Shawn Mendes?

Bruna Marquezine es una destacada actriz y modelo brasileña, nacida en 1995 en Río de Janeiro. Desde muy joven alcanzó la fama gracias a su participación en exitosas telenovelas, como 'Mulheres Apaixonadas', donde empezó a construir una sólida carrera en la televisión de su país.

A lo largo de los años, ha logrado consolidarse a nivel internacional, dando el salto a Hollywood con su participación en Blue Beetle (2023). Además de su trabajo actoral, es reconocida como un ícono de estilo y moda, y ha estado en el foco mediático por sus relaciones con figuras como Neymar Jr. y, más recientemente, el cantante Shawn Mendes.