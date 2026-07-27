BTS podría visitar Palacio de Gobierno: Keiko Fujimori hizo inesperado anuncio

La presidenta Keiko Fujimori prometió llevar a BTS a Palacio. Foto: composición Andina/Instagram

¡Al mismo estilo de México! La famosa banda surcoreana BTS podría hacerse presente en Palacio de Gobierno. Conoce lo que dijo la presidenta electa Keiko Fujimori.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que tiene previsto invitar a la agrupación surcoreana BTS a visitar el Palacio de Gobierno cuando llegue al Perú en octubre para ofrecer sus tres conciertos programados en el Estadio San Marcos. La noticia fue compartida durante una transmisión en vivo realizada a través de sus redes sociales.

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La presidenta Keiko Fujimori prometió llevar a BTS a Palacio

Durante la transmisión en TikTok, Fujimori explicó que su equipo estará pendiente de la llegada de los integrantes del grupo para coordinar un encuentro protocolar. Además, indicó que la iniciativa está inspirada en la recepción que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, brindó anteriormente a los artistas en el Palacio Nacional.

"¿BTS en Palacio? Bueno, primero, que nos confirmen las fechas; y por supuesto que los vamos a invitar a estos chicos, sobre todo para que las fans puedan tener un momento para estar más cerca de ellos. Esa es la idea. Me han hecho prometer que cuando ellos lleguen, los tengo que recibir en Palacio como hicieron en México. Yo me acuerdo mi promesa, no se preocupen, chicas", expresó Fujimori en una transmisión realizada desde su cuenta oficial de TikTok.



(Fuente: Latina/TikTok Keiko)

¿Cuándo llega BTS al Perú?

BTS llegará al Perú como parte de su esperada gira mundial 'BTS World Tour: ARIRANG' y ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026. En un principio solo se habían confirmado dos presentaciones, pero la alta demanda de entradas llevó a la productora y a la ticketera oficial a habilitar una tercera fecha para que más fanáticos puedan disfrutar del esperado regreso de la agrupación surcoreana.