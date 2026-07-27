Jennifer López celebra sus 57 años con impactante mensaje y desata rumores tras su divorcio

La popular actriz comentó que está viviendo una etapa diferente en su vida. (Foto: JLO/ Instagram)

La cantante festejó en Europa con una lujosa fiesta y una reflexión que muchos relacionan con Ben Affleck.

Jennifer López celebró su cumpleaños número 57 con una lujosa escapada por Europa, donde disfrutó de reuniones familiares, cenas especiales y momentos junto a sus amigos más cercanos. La artista compartió en redes sociales imágenes de su celebración, conquistando a sus seguidores con su alegría y energía.

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Luego de asistir a la Semana de la Alta Costura de París, la llamada 'Diva del Bronx' continuó su viaje con diversas actividades. Uno de los momentos más comentados fue la sorpresa que recibió en un restaurante parisino, donde le llevaron un pastel mientras los presentes le cantaban el tradicional 'Happy Birthday'.

Jennifer López celebró su cumpleaños número 57 años

A través de sus redes sociales, Jennifer publicó fotografías en las que aparece disfrutando del verano europeo, tomando el sol, bailando y mostrando tanto su lado más glamuroso como su belleza al natural, sin maquillaje.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó sus publicaciones. Inspirada en el histórico discurso 'The Man in the Arena de Theodore Roosevelt', la cantante escribió: "Cuando sigues adelante, todo sigue mejorando".

(Foto: JLO/ Instagram)

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Sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una muestra de optimismo y fortaleza tras su divorcio con Ben Affleck, aunque la artista no hizo ninguna referencia directa a su expareja. En los últimos meses, JLo ha asegurado que se siente plena, enfocada en sí misma y agradecida por todo lo vivido.