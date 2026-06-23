BTS: mujer es condenada por acosar a Jungkook y tocar más de 130 veces el timbre de su vivienda

Una joven fue sentenciada por acosar al integrante de BTS. (Foto: BTS)

La justicia surcoreana condenó a una mujer que acosó al cantante durante semanas y desobedeció las órdenes de alejamiento.

Una mujer brasileña fue condenada en Corea del Sur por acosar a Jungkook, integrante de BTS, tras intentar acercarse repetidamente a su domicilio y protagonizar varios incidentes que preocuparon a las autoridades.

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Joven que acosó a Jungkook fue condenada en Corea del Sur

Según la sentencia emitida por el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, la acusada visitó la vivienda del cantante en 22 ocasiones entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Además, intentó ingresar a la propiedad aprovechando una entrega a domicilio.

Uno de los hechos más llamativos ocurrió cuando la mujer tocó el timbre de la residencia de Jungkook hasta 133 veces en un solo día. También dejó cartas y objetos cerca de la vivienda, demostrando una conducta obsesiva hacia el artista.

(Foto: BTS)

La mujer fue arrestada después de seguir a un repartidor de comida para intentar entrar a la propiedad. Aunque fue liberada con la advertencia de no acercarse nuevamente al cantante, continuó visitando el lugar e ignoró las restricciones impuestas por las autoridades.

Ante la reincidencia, la justicia surcoreana la declaró culpable por acoso y allanamiento de morada. Finalmente, recibió una condena de un año de prisión suspendida y deberá cumplir un periodo de prueba de dos años para evitar ingresar a la cárcel.