Taylor Swift y Keleigh Teller estarían distanciadas por Blake Lively: ¿qué pasó?

Taylor Swift y Keleigh Teller habrían puesto fin a su amistad por una tercera persona. (Foto: Billboard)

¡No puede estar pasando esto! Taylor Swift habrían tomado distancia de Keleigh Teller y la razón sería Blake Lively.

Durante años, Keleigh Teller fue considerada una de las amigas más cercanas de Taylor Swift. Ambas compartieron vacaciones, fiestas privadas, premiaciones y numerosos momentos especiales que quedaron registrados en redes sociales y eventos públicos.

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La relación entre Taylor Swift y Keleigh Teller ya no sería la misma

En las últimas semanas han surgido rumores sobre un posible distanciamiento entre la cantante y la actriz. Aunque ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto, diversos reportes aseguran que la relación ya no sería tan cercana como antes.

Según información difundida por Page Six, el supuesto enfriamiento de la amistad estaría relacionado con la polémica que involucra a Blake Lively, otra de las amigas más conocidas de Taylor Swift. Las tensiones habrían surgido a raíz de la batalla legal que enfrenta la actriz con Justin Baldoni.

Keleigh Teller se habría sentido incómoda tras conocer algunos detalles relacionados con el conflicto y ciertas declaraciones atribuidas a Blake Lively. Una fuente cercana aseguró que la actriz prefería mantenerse al margen de la controversia.

(Foto: Billboard)

Los rumores sorprendieron a los seguidores de Taylor Swift, ya que Keleigh Teller formaba parte de su círculo más cercano desde hace varios años. Incluso estuvo presente durante distintas etapas de la gira 'The Eras Tour' y acompañó a la artista en algunos de los primeros momentos de su relación con el jugador de la NFL Travis Kelce.

Pese a las especulaciones, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre una ruptura de amistad. Tanto Taylor Swift como Keleigh Teller han optado por guardar silencio, por lo que todo sigue basándose en versiones de fuentes cercanas y reportes de medios internacionales.