Dua Lipa y Callum Turner disfrutan romántica luna de miel, pero un detalle dejó en shock a sus fans

Fans en quedan en shock al notar un detalle en el cuerpo de Callum Turner. Foto: Instagram

Dua Lipa y Callum Turner disfrutan de una romántica escapada en Italia, pero unas imágenes de su viaje encendieron las redes por un detalle que no pasó desapercibido.

Luego de realizar una ceremonia civil en Londres y celebrar una elegante fiesta en Sicilia junto a sus seres queridos, Dua Lipa y Callum Turner se encuentran disfrutando de una romántica luna de miel en Italia. La escapada de la cantante y el actor no ha pasado desapercibida, pues varios momentos de su viaje han llamado la atención de sus seguidores.

En las imágenes difundidas de sus vacaciones, Dua Lipa y Callum Turner aparecen relajados en las playas del Mediterráneo y disfrutando del clima italiano. La pareja también fue captada a bordo de un yate privado, donde compartió tiernos gestos de cariño que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

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Dua Lipa y Callum Turner viven romántico viaje en Italia

Dua Lipa y Callum Turner vuelven a llamar la atención con nuevas imágenes de su luna de miel en las playas de Europa. En la escena, la pareja aparece disfrutando de un momento de relajo junto al mar, rodeada de sol, agua azul y un ambiente privado que transmite puro relajo. La cantante luce un bikini y una pañoleta en la cabeza mientras acomoda su cabello.

A su lado, Callum Turner aparece sentado en una silla de playa, sin polo y de espaldas, disfrutando del descanso junto a la artista. La imagen refleja una salida tranquila y llena de complicidad, perfecta para mostrar cómo la pareja aprovecha sus días libres entre romance, lujo y desconexión lejos de los reflectores.

Fans en quedan en shock al notar un detalle en el cuerpo de Callum Turner

Un detalle que llamó la atención en la imagen fueron las visibles marcas rojizas en la espalda del hombre, las cuales parecen arañazos. Este elemento no pasó desapercibido y generó comentarios entre los usuarios en redes sociales.

“Al parecer la noche de Dua Lipa y Callum Turner estuvo intensa”, “Dua Lipa ya le puso su marca”, “Uy esa parejita la pasó muy bien en la noche”, fueron algunos de los comentarios de los fans en redes.