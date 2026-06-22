Miles de viajeros partirán con Selvámonos en el mayor despliegue de su historia

Más de 30 artistas nacionales e internacionales se presentarán en dos escenarios principales. Foto: Difusión

Para su edición 17, el festival moviliza a miles de peruanos —y visitantes extranjeros— desde distintas ciudades del país hacia Oxapampa el 27 y 28 de junio, en una de las migraciones festivaleras más grandes del Perú.

Este fin de semana, Selvámonos moviliza a miles de peruanos hacia la selva. Aprovechando el feriado largo, el festival despliega para su edición 17 una de las operaciones más grandes de su historia: miles de personas viajando desde distintas ciudades del país hacia Oxapampa, los días 27 y 28 de junio.

El festival movilizará viajeros desde Lima, Huancayo, Huánuco, Arequipa y más ciudades, además de visitantes extranjeros, en una de las migraciones festivaleras más grandes del país. En Selvámonos, el viaje también es parte de la experiencia: los buses parranderos desde Lima convierten la ruta hacia la selva central en el primer capítulo del festival.

Como parte de este despliegue, el festival lanzó Villa Selvalocos, su propio resort en plena selva: camping, cabañas y experiencias pensadas para que los asistentes no solo visiten el festival, sino que lo vivan durante varios días.

En el campo, más de 30 artistas nacionales e internacionales se presentarán en dos escenarios principales, el Domo Electro y el Selvamonitos, el escenario para niños — porque Selvámonos es una experiencia para toda la familia. Bandalos Chinos y Los Cafres encabezan el cartel de esta edición.



(Foto: Difusión)

La programación arranca desde el inicio de la semana del festival: desde el lunes 22 de junio, la Semana Cultural toma Oxapampa con actividades gratuitas para todos, desde una rave en el mirador hasta cine al aire libre.

“Selvámonos es uno de los festivales más longevos del país, pero sobre todo es un motor económico para la selva central. Cuando movilizamos a miles de personas hacia Oxapampa, no solo llenamos un campo: llenamos hoteles, restaurantes, transportistas y emprendimientos locales. Los festivales son una de las formas más poderosas de descentralizar la economía y llevar desarrollo a las regiones del Perú.”

— Hugo Tolentino, CEO de HTA Entertainment

La movilización convierte a Oxapampa en el epicentro turístico de la selva central durante todo el feriado largo, con hoteles, restaurantes y comercios locales recibiendo a miles de visitantes.

Las últimas entradas están disponibles en Ticketmaster, con 15% de descuento con Lemon hasta el jueves 25 de junio o hasta agotar stock. La entrada habilita el ingreso para los dos días del festival.

Selvámonos 2026 · 27 y 28 de junio · Fundo Cemayu, Oxapampa