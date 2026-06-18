Taylor Swift y Travis Kelce ya tendrían fecha para su boda de ensueño

Taylor Swift y Travis Kelce se casarían el 3 de julio. (Foto: IA)

La querida cantante y Travis ya eligieron la fecha de su matrimonio que contará con más 1.200 invitados.

La posible boda de Taylor Swift y Travis Kelce continúa generando expectativa entre sus seguidores. Aunque la pareja mantiene los detalles en absoluta reserva, nuevos reportes han revelado cómo sería la celebración que uniría a la cantante y al jugador de los Kansas City Chiefs.

Taylor Swift y Travis Kelce estarían preparando una boda de ensueño

Según información difundida por Page Six, el matrimonio se realizaría durante el fin de semana del 3 de julio en el icónico Madison Square Garden de Nueva York. Para la organización del evento, la pareja habría contratado al reconocido planificador Mark Seed, quien estaría a cargo de una producción de gran magnitud.

Los reportes señalan que el recinto sería transformado por completo para ofrecer una experiencia íntima y exclusiva. Además, la decoración estaría inspirada en la estética teatral que caracterizó al exitoso 'Eras Tour de Taylor Swift', con espacios diferenciados para la ceremonia, la cena y la celebración posterior.

(Foto: MARCA)

La boda reuniría entre 1.100 y 1.200 invitados y tendría un costo superior a los tres millones de dólares. Asimismo, se implementarían estrictas medidas de seguridad para garantizar la privacidad de los asistentes y evitar la presencia de curiosos o paparazzi.

Aunque Taylor Swift y Travis Kelce no han confirmado oficialmente la información, diversos medios estadounidenses coinciden en que los preparativos ya estarían en marcha.