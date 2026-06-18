Taylor Swift y Travis Kelce ya tendrían fecha para su boda de ensueño

La querida cantante y Travis ya eligieron la fecha de su matrimonio que contará con más 1.200 invitados.
La posible boda de Taylor Swift y Travis Kelce continúa generando expectativa entre sus seguidores. Aunque la pareja mantiene los detalles en absoluta reserva, nuevos reportes han revelado cómo sería la celebración que uniría a la cantante y al jugador de los Kansas City Chiefs.
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Taylor Swift y Travis Kelce estarían preparando una boda de ensueño
Según información difundida por Page Six, el matrimonio se realizaría durante el fin de semana del 3 de julio en el icónico Madison Square Garden de Nueva York. Para la organización del evento, la pareja habría contratado al reconocido planificador Mark Seed, quien estaría a cargo de una producción de gran magnitud.
Los reportes señalan que el recinto sería transformado por completo para ofrecer una experiencia íntima y exclusiva. Además, la decoración estaría inspirada en la estética teatral que caracterizó al exitoso 'Eras Tour de Taylor Swift', con espacios diferenciados para la ceremonia, la cena y la celebración posterior.
(Foto: MARCA)
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La boda reuniría entre 1.100 y 1.200 invitados y tendría un costo superior a los tres millones de dólares. Asimismo, se implementarían estrictas medidas de seguridad para garantizar la privacidad de los asistentes y evitar la presencia de curiosos o paparazzi.
Aunque Taylor Swift y Travis Kelce no han confirmado oficialmente la información, diversos medios estadounidenses coinciden en que los preparativos ya estarían en marcha.
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