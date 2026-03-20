BTS regresa EN VIVO: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver 'The Comeback Live: ARIRANG'?

Netflix anunció que transmitirá en vivo y de manera exclusiva el concierto de BTS. Foto: BTS

BTS regresa con 'The Comeback Live: ARIRANG', un concierto global que se transmitirá en vivo y de forma exclusiva por una conocida plataforma de streaming.

Tras casi cuatro años de ausencia en los escenarios, BTS anuncia su esperado regreso con un concierto global que será transmitido en Netflix. La reconocida banda surcoreana integrada por RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook presentará en vivo su nuevo álbum desde la emblemática plaza Gwanghwamun en Seúl, marcando un hito para sus millones de seguidores en todo el mundo.

Aunque el evento se llevará a cabo en Corea del Sur este sábado 21 de marzo, los fans de todo el mundo podrán disfrutar de la presentación en tiempo real a través de la popular plataforma de streaming. Este espectáculo promete ser uno de los más importantes del año, por lo que conocer la fecha, los horarios y todos los detalles será clave para no perderse el regreso de BTS a los escenarios.

¿Dónde ver 'The Comeback Live: ARIRANG'?

Netflix anunció que transmitirá en vivo y de manera exclusiva el concierto, permitiendo que fans de más de 190 países lo vean al mismo tiempo. En el caso de Perú, la única opción oficial para seguir el evento en directo será a través de la plataforma, por lo que es indispensable contar con una suscripción activa que incluya acceso a transmisiones en vivo. El show no estará disponible en YouTube, televisión ni en otros servicios de streaming.

Para disfrutar del concierto, los usuarios podrán conectarse desde distintos dispositivos compatibles con Netflix. Entre ellos se encuentran los Smart TV con la aplicación instalada, computadoras o laptops mediante el sitio web, así como tablets y celulares con la app. También será posible verlo desde consolas de videojuegos que permitan ejecutar la plataforma.



(Foto: BTS)

¿Cuándo y a qué hora ver 'The Comeback Live: ARIRANG'?

La hora de emisión en Corea del Sur será este sábado 21 de marzo a las 8:00 p.m., hora de Seúl. En Perú podrá verse a las 6:00 a.m. (4:00 a.m., hora del Pacífico). “Se puede verificar la hora de transmisión según cada país en el sitio web de Netflix”.

En América Latina, la hora de inicio de la transmisión varía dependiendo de cada país:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 5:00 a.m.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 6:00 a.m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 7:00 a.m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 8:00 a.m.

España: 12:00 p.m.