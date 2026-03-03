BTS reveló la lista de canciones de su nuevo álbum ‘ARIRANG’: conoce el tracklist completo

El comeback de BTS está programado para el 20 de marzo. Foto: Instagram

A pocos días de su esperado comeback, BTS sorprendió a ARMY al publicar la lista oficial de canciones de su nuevo álbum ‘ARIRANG’, un disco con 14 temas inéditos que marca una nueva etapa musical para la banda surcoreana.

El regreso de BTS ya es una realidad y tiene emocionados a millones de fans en todo el mundo. La reconocida agrupación surcoreana anunció oficialmente el tracklist completo de su nuevo álbum ‘ARIRANG’, un proyecto que incluirá 14 canciones inéditas y que representa una nueva fase en su evolución artística.

El comeback de BTS está programado para el 20 de marzo de 2026. Como parte del lanzamiento, los seguidores ya pueden acceder al preview del disco mediante el pre-save disponible en Spotify. Además, en Apple Music aparece una pista especial titulada 'ARMYRANG', un audio exclusivo donde los integrantes conversan sobre el significado de este nuevo trabajo musical.

Tracklist completo de ‘ARIRANG’ de BTS

La boy band dio a conocer la lista de temas a través de una gráfica en colores blanco, negro y rojo publicada en Instagram y Weverse. El álbum abrirá con la canción 'Body to Body', seguida por 'Hooligan', 'Aliens', 'FYA', '2.0', 'No. 29' y 'SWIM'. Este es el tracklist completo del disco:

'Body to Body' 'Hooligan' 'Aliens' 'FYA' '2.0' 'No. 29' 'SWIM' 'Merry Go Round' 'NORMAL' 'Like Animals' 'they don't know 'bout us' 'One More Night' 'Please' 'Into The Sun' 'ARMYRANG' (Bonus – solo en Apple Music).



(Foto: BTS)

¿Qué significa ‘ARIRANG’, el nombre del nuevo álbum de BTS?

El título del álbum está inspirado en la tradicional canción folclórica coreana ‘Arirang’, una pieza musical profundamente ligada a la identidad cultural del país. Este tema simboliza emociones como la nostalgia, el anhelo y la conexión con las raíces, conceptos que influyen en la propuesta artística del nuevo disco.

‘Arirang’ es considerada la canción folclórica más famosa de Corea y suele ser vista como un himno no oficial. Su nombre puede interpretarse como “mi amado” o “mi querido”, y a lo largo del tiempo ha representado resistencia, esperanza y orgullo cultural. Debido a su importancia histórica, fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.