Miley Cyrus regresa a Disney para celebrar los 20 años de 'Hannah Montana'

Miércoles, 18 de febrero de 2026 11:23

El especial de 'Hannah Montana' por los 20 años estará disponible desde el 24 de marzo. (Foto: Disney)

El especial de 'Hannah Montana' estará disponible en Disney+ desde el 24 de marzo. Miley Cyrus aseguró que será un momento inolvidable.

Miley Cyrus anunció el esperado regreso de 'Hannah Montana', desatando la emoción de toda una generación que creció con la icónica serie de Disney Channel. El programa, que lanzó su carrera al estrellato, cumple 20 años y lo celebrará con un especial que llegará a Disney+ el 24 de marzo.

Miley Cyrus celebrará los 20 años de 'Hannah Montana'

La artista compartió la noticia en sus redes sociales, un adelanto cargado de nostalgia. En el video se observa un automóvil con la matrícula "HM20", un claro guiño a las dos décadas del estreno.

Del vehículo desciende una mujer con botas negras de tacón alto que, sin lugar a dudas, es Miley, confirmando así su participación en el proyecto. El especial tendrá formato documental e incluirá material inédito de la serie, entrevistas exclusivas y un recorrido por los sets más emblemáticos.

(Foto: Hannah Montana/ Disney+)

Además, contará con una conversación junto a Alex Cooper, creadora del podcast Call Her Daddy, en la que la artista compartirá recuerdos y reflexiones sobre el impacto del show en su vida. Para Miley Cyrus, este reencuentro tiene un profundo valor sentimental.

La cantante aseguró que Hannah "siempre será parte de mí" y destacó que lo que comenzó como un programa juvenil terminó convirtiéndose en una experiencia compartida que marcó su historia y la de millones de seguidores alrededor del mundo.

