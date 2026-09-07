Ricky Martin adelanta su llegada a Lima: haría turismo y estas son sus exigencias para su concierto

Ricky Martin es conocido por cuidar al máximo su preparación física antes de sus presentaciones. Foto: Difusión

El astro puertorriqueño arribará a Lima para su esperado concierto de este jueves 10 de setiembre en Costa 21. Entre sus requerimientos internacionales figuran tratamientos de recuperación y una cápsula de oxígeno.

La cuenta regresiva comenzó. Ricky Martin llega este martes a Perú para preparar su esperado concierto de este jueves 10 de setiembre en Costa 21, donde se reencontrará con sus miles de seguidores en una noche que promete música, baile y sus grandes éxitos. Aún quedan entradas disponibles para su esperado show a través de Teleticket.

El artista puertorriqueño arribará a nuestra capital acompañado de su equipo de trabajo y, aunque su agenda estará principalmente enfocada en los preparativos de su presentación, no se descarta que aproveche algunos momentos libres para conocer un poco más de nuestro país y hacer turismo durante su estadía en Lima.

Ricky Martin es conocido por cuidar al máximo su preparación física antes de sus presentaciones. En anteriores visitas y conciertos internacionales se han reportado algunos requerimientos particulares de su equipo, entre ellos la presencia de fisioterapeutas y tratamientos orientados a la recuperación física. Incluso, durante una reciente presentación internacional, se informó que su equipo solicitó una cápsula de oxígeno hiperbárico, además de otros tratamientos de bienestar.



(Foto: Difusión)

Estos pedidos forman parte de los cuidados que el cantante mantiene durante sus giras internacionales y reflejan el nivel de preparación que existe detrás de sus espectaculares presentaciones. El puertorriqueño llega, además, con un repertorio que promete hacer cantar y bailar al público peruano. ‘Livin’ la Vida Loca’, ‘La Mordidita’, ‘Vuelve’, ‘La Copa de la Vida’, ‘Disparo al Corazón’ y otros de sus grandes éxitos serán parte de una noche que marcará su esperado regreso a los escenarios peruanos.

Mientras sus fanáticos ya preparan todo para recibirlo, también existe expectativa por conocer si el artista tendrá tiempo para disfrutar de algunos de los atractivos que ofrece nuestro país. Probar la gastronomía peruana, conocer algún lugar emblemático de Lima o incluso realizar una breve escapada turística podrían estar entre las opciones durante su estadía, aunque por el momento no existe confirmación oficial sobre su agenda personal.

Lo cierto es que Ricky Martin llega este martes a Lima y, desde su arribo, comenzará la cuenta regresiva para uno de los conciertos internacionales más esperados de la temporada.

La cita es este jueves 10 de setiembre en Costa 21. Las entradas continúan a la venta a través de Teleticket.