Peruano Alejandro Aramburú triunfa en los Premios Juventud 2026 con los Santos Bravos

Santos Bravos obtuvo dos galardones en los Premios Juventud 2026. Foto: Instagram

¡Santos Bravos se lleva sus primeros Premios Juventud! El integrante peruano de la boy band Alejandro Aramburú lo celebra.

El talento peruano volvió a hacerse presente en una importante premiación internacional. Alejandro Aramburú celebró junto a Santos Bravos uno de los momentos más importantes de su carrera tras ganar en los Premios Juventud 2026.

Santos Bravos obtuvo dos galardones en los Premios Juventud 2026

La boy band latina se quedó con el reconocimiento a ‘Grupo o Dúo Favorito del Año’, una categoría en la que competía con agrupaciones de gran trayectoria y popularidad como Morat, Reik, Maná, Rawayana y La Oreja de Van Gogh. También obtuvieron el premio en 'La Nueva Generación Masculina'.

El premio significó un logro especial para Drew Venegas, Gabi Bermúdez, Kauê Penna, Kenneth Lavíll y el peruano Alejandro Aramburú, quienes celebraron juntos su primer reconocimiento en Premios Juventud.

Para Alejandro Aramburú, el reconocimiento también representa una alegría especial para el Perú, pues el joven artista forma parte de una agrupación que sigue ganando espacio en la escena latina y que acaba de celebrar uno de sus mayores logros hasta el momento.



(Fuente: Instagram Premios Juventud)

Santos Bravos en el escenario de los Premios Juventud 2026

Pero la noche todavía tenía más sorpresas para Santos Bravos. Además de llevarse el galardón, los integrantes fueron invitados a debutar sobre el escenario de la premiación, sumando otro momento inolvidable a su participación.

La agrupación presentará ‘Velocidade’ frente al público de Premios Juventud 2026, marcando así una importante aparición dentro de uno de los eventos musicales más comentados del año.