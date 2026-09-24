Jesse & Joy anuncian su separación y Lima será parte de su despedida como dúo

¡Jesse & Joy se separan! Lima será uno de sus últimos shows como dúo. (Foto: Difusión)

Jesse Huerta anunció que dejará el proyecto musical después de cumplir su gira de 2026. Los hermanos llegarán a Perú este 31 de octubre y todavía quedan entradas en Teleticket.

¡La noticia remeció a los fanáticos del pop romántico! Jesse Huerta anunció que dejará el proyecto Jesse & Joy al finalizar la gira que tienen programada hasta noviembre, generando sorpresa y nostalgia entre quienes han seguido la carrera del famoso dúo mexicano. El cantante explicó que quiere tomarse un tiempo para estar con su familia y atender asuntos personales, aunque dejó claro que cumplirá con todos los compromisos profesionales que ya tenía pactados.

Y en medio de esta inesperada noticia aparece Perú como una de las paradas de esta etapa final. Jesse & Joy se presentarán el 31 de octubre en Costa 21, donde volverán a encontrarse con sus seguidores peruanos para cantar sus grandes éxitos y revivir las canciones que los convirtieron en una de las duplas más queridas del pop latino.

“¡Corre!”, “Espacio Sideral”, “¿Con quién se queda el perro?” y otros de sus temas más conocidos formarán parte de una noche cargada de romanticismo, recuerdos y mucha emoción. Teleticket mantiene confirmado el concierto para el 31 de octubre en Costa 21.

¿SE SEPARAN DEFINITIVAMENTE?

El anuncio de Jesse ha generado todo tipo de comentarios entre sus seguidores. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado una separación definitiva de Jesse & Joy. Lo anunciado públicamente es que Jesse se retirará del proyecto una vez culminada la gira de noviembre y que cumplirá las presentaciones previamente pactadas.

Por eso, el concierto de Lima toma un significado especial para los fanáticos: será una de las últimas oportunidades de ver juntos sobre un escenario a Jesse y Joy antes de la pausa anunciada por Jesse.

¡LIMA TODAVÍA PUEDE VIVIR ESTE MOMENTO!

La expectativa por el concierto continúa creciendo y todavía quedan entradas disponibles en Teleticket para disfrutar de esta presentación. La ticketera mantiene habilitada la venta para los diferentes sectores de Costa 21.