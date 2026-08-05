Carín León disfruta el mayor éxito de su carrera y llega a Lima en plena consagración internacional

Carín León continúa conquistando escenarios. Foto: Difusión

Carín León llega a Lima para ofrecer este 6 de agosto un único concierto en Costa 21, en medio del mejor momento de su carrera y con las últimas entradas disponibles en Teleticket.

El 2026 se ha convertido, sin duda, en el año de Carín León. El cantante mexicano atraviesa el momento más importante de su trayectoria artística, acumulando éxitos, récords y un sinfín de reconocimientos que lo consolidan como una de las figuras más influyentes de la música latina a nivel mundial.

El artista llegará a Lima en las próximas horas para ofrecer un único e inolvidable concierto este jueves 6 de agosto en Costa 21. La expectativa es enorme y aún quedan pocas entradas disponibles a través de Teleticket para un espectáculo en el que interpretará los grandes éxitos que han marcado su carrera.

Carín León ha prometido un recorrido por temas como ‘Primera cita’, ‘Según quién’, ‘Que vuelvas’, ‘El tóxico’, ‘Te lo agradezco’ y ‘Como lo hice yo’, canciones que lo han convertido en uno de los artistas más escuchados y queridos del regional mexicano.

El extraordinario momento que vive su carrera también se refleja en la gran cantidad de reconocimientos obtenidos este año. El intérprete ha recibido innumerables nominaciones en las principales premiaciones de la industria musical y, recientemente, se convirtió en el artista que lidera las nominaciones a los Premios Juventud 2026, reafirmando su enorme impacto en la escena internacional. A ello se suman diversas distinciones obtenidas durante el año, consolidando un 2026 histórico para su trayectoria.

Como parte de este exitoso presente, Carín León continúa conquistando escenarios con una extensa gira por Norteamérica y recientemente participó en el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, confirmando su proyección global y su presencia en los eventos musicales más importantes del mundo.



(Foto: Difusión)

Su esperado debut en el Perú marcará un nuevo hito en su carrera. Miles de seguidores podrán disfrutar por primera vez de un espectáculo cargado de emociones, una impecable producción y un repertorio que reúne los temas más exitosos de su discografía.

La respuesta del público peruano ha sido extraordinaria y la organización informó que quedan las últimas entradas disponibles. Por ello, invita a los fanáticos a asegurar su ingreso adquiriendo sus boletos a través de Teleticket, antes de que se anuncie el esperado sold out.

Con millones de reproducciones en las plataformas digitales, conciertos con entradas agotadas en distintos países y un 2026 que ya es considerado el mejor año de su carrera, Carín León llega a Lima en el punto más alto de su trayectoria, listo para ofrecer un concierto que promete convertirse en uno de los espectáculos más memorables del año.

Las últimas entradas continúan a la venta a través de Teleticket.