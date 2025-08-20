Chris Martin, líder de Coldplay, se pronunció por primera vez sobre incidente viral de la ‘kiss cam’

El incidente viral en concierto de Coldplay se dio el pasado 16 de julio. Foto: TMZ

El líder de Coldplay aprovechó su último show para referirse al incidente que se hizo viral en todo el mundo.

Chris Martin finalmente rompió el silencio. Un mes después de la polémica internacional causada por la famosa kiss cam durante un concierto de Coldplay en Boston, el cantante decidió hablar del tema frente a sus fans en un show realizado en Kingston upon Hull, Inglaterra, el pasado 18 de agosto.

El incidente protagonizado por el CEO Andy Byron y su presunta amante no solo generó una ola de memes, sino que también provocó la renuncia de dos altos ejecutivos, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del año.

¿Qué dijo Chris Martin sobre incidente de la ‘kiss cam’?

Durante semanas, ni Martin ni la banda habían querido pronunciarse al respecto. Los conciertos siguieron con normalidad, manteniendo la kiss cam en sus rutinas a pesar de que muchos seguidores y medios esperaban una respuesta. “Vamos a usar nuestras cámaras y ustedes van a salir en la pantalla grande”, había dicho el artista en una ocasión, siendo esas sus únicas palabras hasta entonces.

Fue en el show de 'Kingston upon Hull' donde Chris Martin decidió tocar el tema al ver un cartel entre el público que hacía alusión al concierto de Boston. “Estamos muy felices de estar aquí. Muchos de ustedes han escrito carteles. Así que me tomaré un momento para intentar leer algunos. Luego veremos qué pasa. Gracias por volver después de la debacle”, expresó con ironía.

El líder de Coldplay también agregó: “Llevamos haciendo la kiss cam desde hace mucho tiempo y solo recientemente se convirtió en… ya saben. Pero si la vida te da limones tienes que hacer limonada, así que vamos a seguir haciéndolo porque queremos conocer a algunos de ustedes”. Con estas palabras dejó claro que la dinámica seguirá presente en sus conciertos, pese a la controversia.



(Fuente: captura TikTok)

El incidente viral en concierto de Coldplay

Todo inició el pasado 16 de julio en el Gillette Stadium de Foxborough, Boston, durante la gira 'Music of the Spheres' de Coldplay. En la clásica dinámica del Jumbotron Song, que muestra a los asistentes en las pantallas gigantes del recinto, la cámara captó al CEO de Astronomer, Andy Byron, junto a Kristin Cabot, encargada del área de recursos humanos de la misma empresa.

La pareja fue captada bailando y abrazándose, pero cuando se dieron cuenta de que aparecían en las pantallas, su reacción sorprendió: Byron intentó esconderse con evidente nerviosismo y Cabot se tapó el rostro. Desde el escenario, Chris Martin no dejó pasar el momento e improvisó una broma: “O están teniendo un affaire o son muy tímidos”. Poco después salió a la luz que Byron estaba casado con Megan Kerrigan.