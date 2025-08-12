Taylor Swift anunció su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’: todo lo que se sabe 

Taylor Swift ya lo tiene todo preparado para el lanzamiento de su próximo disco ‘The Life of a Showgirl’. Foto: Instagram

A través del podcast de su novio Travis Kelce, Taylor Swift ha dado a conocer la noticia que ha emocionado a todos sus fans.

La estrella del pop Taylor Swift, de 35 años, sorprendió a sus fans este martes al anunciar que lanzará un nuevo disco titulado ‘The Life of a Showgirl’. Este será el álbum de estudio número doce en su exitosa carrera.

Taylor Swift: así anunció su nuevo disco

Ganadora de 14 premios Grammy, incluyendo cuatro como álbum del año, Swift dio la noticia durante un adelanto del podcast ‘New Heights’, conducido por su novio, Travis Kelce, jugador de fútbol americano, y su cuñado Jason.

En un video compartido en redes sociales, la cantante aparece junto a Kelce en el programa y, de repente, muestra un maletín verde con sus iniciales en naranja, diciendo: “Este es mi nuevo álbum”.

Originaria de West Reading, Pensilvania, y con su gira Eras convertida en la primera en superar los 1.000 millones de dólares en ingresos, Swift presenta este nuevo proyecto tras recuperar en mayo los derechos de sus seis primeros discos, luego de una larga disputa con su antiguo sello Big Machine, que vendió su catálogo en 2019.



(Fuente: Instagram)

¿Cuándo será el lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift?

La página oficial de Taylor Swift anunció que la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum se dará a conocer más adelante. Por ahora, los fans pueden acceder a la preventa, disponible hasta el 13 de agosto, con varias opciones: vinilo por 30 dólares (26 euros), CD con póster incluido por 13 dólares, y casete por 20 dólares.

Su anterior trabajo, 'The Tortured Poets Department' (2024), rompió récords en Spotify al alcanzar mil millones de reproducciones en una sola semana, algo que la revista Billboard describió como “la semana de streaming más grande de un álbum”. En ese mismo periodo, vendió 2,6 millones de copias solo en Estados Unidos.