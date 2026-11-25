Cristina Aguilera emocionó a sus fan y más de uno esperan que regrese a Perú. (Foto: Cristian Aguilera / IG)

La artista destacó la comida peruana, la amabilidad de su gente y hasta hizo una especial mención a las alpacas.

Christina Aguilera quedó encantada con el Perú tras visitarlo por primera vez. La cantante estadounidense llegó a Lima para participar en el Sound Music Fest Golden Years Edition y, después de su presentación, compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó su cariño por el país.

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Christina Aguilera le dedicó emotivo mensaje a Perú

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de 'Pero Me Acuerdo De Ti' publicó varias fotografías de los momentos que vivió durante su estadía. Además, aprovechó la oportunidad para resaltar la gastronomía, la cultura y la amabilidad de los peruanos.

"Perú me robó el corazón; una cultura tan rica, comida deliciosa, gente amable... ¡y ni hablemos de las alpacas!", escribió la artista, quien también demostró su admiración por uno de los animales más representativos de nuestro país.

(Foto: Christina Aguilera / Ig)

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El mensaje no pasó desapercibido y recibió una respuesta de Marca Perú, cuenta oficial encargada de promocionar los atractivos nacionales. La institución agradeció a la cantante por sus palabras y por destacar la riqueza cultural y gastronómica peruana.

La publicación que realizó Cristina Aguilera emocionó a sus fan y más de uno esperan que regrese a Perú a realizar un concierto propio. Hasta el momento, la artista no ha confirmado esa información.