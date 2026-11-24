Hailey Bieber confesó que vivió momento complicado por comparaciones con Selena Gomez. (Foto: Hailey Bieber / Selena Gomez - IG)

La esposa de Justin Bieber recordó el difícil episodio que atravesó por las comparaciones con Selena Gomez y los comentarios de odio en internet.

Hailey Bieber sorprendió al revelar uno de los momentos más difíciles de su vida. La modelo y empresaria contó que llegó a tener pensamientos suicidas debido a los constantes ataques que recibía en redes sociales durante la polémica que la vinculaba con Selena Gomez.

PUEDES VER: Miley Cyrus se casó con Maxx Morando en una íntima ceremonia en Palm Springs

Hailey Bieber reveló que tuvo pensamientos negativos por comparaciones con Selena Gomez

La confesión la hizo durante su participación en el DealBook Summit, realizado el miércoles en Nueva York. Allí recordó que recibía mensajes de odio todos los días e incluso era insultada cuando salía a la calle.

"Tenía gente diciéndome que me matara en los comentarios todos los días. Estaba pasando por un momento en que la gente me gritaba en la calle", contó la esposa de Justin Bieber.

La empresaria también recordó que algunas personas llegaron a colocar alcancías en cafeterías Starbucks con imágenes de ella y Selena Gomez enfrentadas. Esta situación aumentó la presión que sentía y terminó afectando su bienestar emocional.

(Foto: Hailey Bieber / Selena Gomez - IG)

Hailey reconoció que en ese momento le costaba ignorar los comentarios negativos y llegó a sentir que las personas estarían mejor si ella no estuviera. Actualmente, intenta controlar el tiempo que pasa en las redes sociales, aunque admite que todavía enfrenta inseguridades y comparaciones con otras personas.

Finalmente, la modelo explicó que no quiere ocultar sus momentos difíciles, pues espera que sus experiencias le permitan conversar abiertamente con sus hijos sobre los riesgos de las redes sociales. Su deseo es que ellos sepan que su mamá también puede sentirse insegura y que pueden superar juntos esos momentos.