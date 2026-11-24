SANTOS BRAVOS y &TEAM lanzan su nueva colaboración 'Origami' y emocionan a fans.

El video musical oficial abre las puertas a un universo completamente nuevo para SANTOS BRAVOS.

El grupo global de pop latino SANTOS BRAVOS (TRU Records) y &TEAM (YX LABELS), el grupo global de HYBE con sede en Japón, unen para presentar “ORIGAMI”, su nuevo sencillo en colaboración, acompañado de su video musical oficial. Este lanzamiento marca el primer adelanto de ACRUX, el próximo EP de SANTOS BRAVOS, previsto para febrero de 2027, y da inicio a una nueva etapa creativa y visual para el grupo.

Producida por “hitman” Bang y Julia Lewis, “ORIGAMI” es una vibrante canción de pop latino que combina melodías frescas, percusiones rítmicas y armonías vocales. Inspirada en el arte japonés del origami, la canción explora temas como la identidad, el crecimiento y la transformación, reflexionando sobre las personas, los recuerdos y las experiencias que nos definen. A través de las historias individuales de sus integrantes, SANTOS BRAVOS celebra sus raíces y la influencia de la familia, la amistad y la comunidad en su trayectoria. La colaboración con &TEAM reúne a dos grupos con distintas identidades culturales y musicales, creando una propuesta que celebra la conexión entre culturas y el intercambio artístico.

“Después de ‘KAWASAKI (&TEAM Remix)’ y de compartir escenario en KCON LA 2026, nos emociona volver a colaborar con SANTOS BRAVOS en ‘ORIGAMI’. Combinar la energía del pop urbano latino con nuestro propio estilo musical nos ha permitido conectar de una manera diferente. Es increíble cómo la música puede unir a personas de distintas culturas, y queremos seguir creando puentes entre diferentes mundos a través de ella. Esperamos que todos disfruten esta canción y puedan sentir toda la pasión y energía que pusimos en ella”, compartió &TEAM.

“¡Nos emociona muchísimo volver a trabajar con nuestros seonbaenim de &TEAM! Desde ‘KAWASAKI (&TEAM Remix)’ hasta compartir escenario en KCON LA 2026, ha sido increíble seguir colaborando y ahora reunirnos una vez más para ‘ORIGAMI’, el primer sencillo de nuestro próximo EP. Esta canción habla sobre la resiliencia, la importancia de nuestras raíces y el valor de la familia, la amistad y la comunidad. Trabajar con &TEAM hace que este lanzamiento sea aún más especial, ya que nos permite unir nuestras diferentes culturas y estilos musicales, demostrando cómo la música puede conectarnos sin importar de dónde venimos”, compartió SANTOS BRAVOS.

El video musical oficial abre las puertas a un universo completamente nuevo para SANTOS BRAVOS. Ambientada en México, esta producción cinematográfica sigue a los cinco integrantes durante un día aparentemente cotidiano que, poco a poco, se transforma en una experiencia extraordinaria. Tras encontrarse con un misterioso oráculo, cada integrante recibe un objeto enigmático que desencadena una serie de acontecimientos inexplicables, símbolos recurrentes y encuentros inesperados.

Inspirado en la tradición del realismo mágico latinoamericano, el video transforma escenarios familiares y referencias culturales en puertas hacia lo desconocido, explorando los misterios que se esconden detrás de la realidad que nos rodea. Con una participación especial de &TEAM, la producción combina una narrativa cinematográfica, una propuesta visual impactante e influencias de la cultura japonesa para dar vida a un universo que continuará desarrollándose a través de los próximos lanzamientos musicales, contenidos visuales y experiencias de SANTOS BRAVOS.

Dirigido por BRTHR (SEVENTEEN, Charli XCX), el video presenta al grupo en su nueva faceta como The Sacred Rebels, cinco personalidades distintas unidas por la valentía, la pasión y una conexión con algo más grande que ellos mismos. A través de esta historia, los fans están invitados a seguir las pistas, descifrar los símbolos y descubrir este nuevo universo junto a los integrantes.

“ORIGAMI” también marca la segunda gran colaboración musical entre proyectos artísticos globales de HYBE, destacando las posibilidades creativas que surgen al reunir talentos de distintos mercados, culturas y estilos musicales para conectar con audiencias alrededor del mundo.

Con más de 250 millones de reproducciones en el último año, SANTOS BRAVOS continúa expandiendo su presencia internacional con presentaciones agotadas en Latinoamérica y participaciones en importantes eventos como Paris Fashion Week, la residencia Es Latina de Shakira, KCON LA y KOOM Festival. Reconocidos por medios como Billboard y The FADER como una de las propuestas emergentes del pop latino, el grupo ha sumado importantes logros a su trayectoria, entre ellos dos galardones en Premios Juventud y su debut en el puesto No. 17 de la lista Top Latin Pop Albums de Billboard con su EP DUAL.

Tras su próxima presentación en el Festival de Yucatán en México, el grupo se prepara para formar parte de Lollapalooza Chile, Argentina y Brasil en 2027, ampliando su presencia en algunos de los escenarios musicales más importantes de la región.