Coldplay: Chris Martin volvió a reírse del escándalo de la ‘kiss cam’ y bromeó con una pareja

Durante su presentación, el vocalista de Coldplay recordó con humor el escándalo que semanas atrás protagonizaron Andy Byron y Kristin Cabot en pleno show.

La popular 'kiss cam' que Coldplay suele usar en sus conciertos volvió a dar de qué hablar en redes sociales. Después de que hace unas semanas captara una polémica escena de infidelidad, esta vez sorprendió al público con un momento completamente distinto: una emotiva propuesta de matrimonio que conmovió tanto a los asistentes como al propio Chris Martin.

Chris Martin bromeó con pareja que se comprometió

Durante el show en el histórico Wembley Stadium, la banda Coldplay no solo deleitó con sus temas más famosos, sino que también fue testigo de un romántico gesto. Todo comenzó cuando un joven apareció en la pantalla gigante mostrando un cartel con el mensaje: “I want to propose her” (“Quiero proponérselo a ella”), mientras señalaba a la mujer que lo acompañaba en medio del concierto.

Al ver la situación, Chris Martin interrumpió brevemente su show para interactuar con la pareja. Con su característico sentido del humor, el vocalista comenzó a bromear con el chico antes de darle luz verde a su romántico plan: “Está bien, ahora escucha, hermano mío, necesito que asientas mientras hago algunas comprobaciones de seguridad básicas, ¿de acuerdo?”, comentó en tono divertido, recordando lo ocurrido semanas atrás con la pareja infiel.

El divertido interrogatorio siguió con más preguntas que hicieron reír a todos: “¿Esta persona es tu pareja? ¿No es la pareja de otra persona? ¿Son primos o hermanos o algo raro así? ¿Eres inteligencia artificial? ¿Son personas reales? Bien, entonces creo que podemos continuar”. Tras esas bromas, Martin tomó su guitarra, improvisó una canción y aconsejó al joven: “Mi hermoso hermano, aquí va un consejo gratuito… te aconsejo que te pongas de rodillas”.

Siguiendo las palabras del cantante, el joven se arrodilló y pidió matrimonio ante más de 80.000 espectadores. Su pareja, visiblemente emocionada, rompió en lágrimas y finalmente aceptó, sellando el momento con un beso que desató la euforia del público. Desde el escenario, Chris Martin cerró la escena con un emotivo mensaje: “Felicidades, mi hermano y mi hermana. Qué chica tan hermosa. Qué tipo tan maravilloso… Espero que sean felices hasta el día en que mueran”.



¿Qué dijo Chris Martin sobre incidente de la ‘kiss cam’ con el CEO Andy Byron?

Fue en el show de 'Kingston upon Hull' donde Chris Martin decidió tocar el tema al ver un cartel entre el público que hacía alusión al concierto de Boston. “Estamos muy felices de estar aquí. Muchos de ustedes han escrito carteles. Así que me tomaré un momento para intentar leer algunos. Luego veremos qué pasa. Gracias por volver después de la debacle”, expresó con ironía.

El líder de Coldplay también agregó: “Llevamos haciendo la kiss cam desde hace mucho tiempo y solo recientemente se convirtió en… ya saben. Pero si la vida te da limones tienes que hacer limonada, así que vamos a seguir haciéndolo porque queremos conocer a algunos de ustedes”. Con estas palabras dejó claro que la dinámica seguirá presente en sus conciertos, pese a la controversia.