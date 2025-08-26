Taylor Swift: ¿cuánto cuesta el anillo de compromiso que le dio Travis Kelce?

El anillo de Taylor Swift fue fabricada a mano en oro amarillo de 18 quilates. Foto: Instagram

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron tras dos años de romance. Sin embargo, su lujoso anillo de compromiso no ha pasado desapercibido.

Hoy es un día lleno de emoción para los swifties, pues después de tantas historias de desamor en sus canciones, Taylor Swift confirmó que se casará con Travis Kelce, el hombre que le devolvió la ilusión del amor verdadero. La noticia ha conmovido a sus seguidores en todo el mundo.

Y aunque muchos celebran este final feliz, no falta la curiosidad por conocer cada detalle del compromiso. El anillo que mostró la cantante ha llamado mucho la atención, ya que se trata de una joya elegante y lujosa que refleja la importancia del momento.

Los detalles del anillo de compromiso de Taylor Swift

Uno de los detalles que más llamó la atención en el anuncio de compromiso fue el anillo. Taylor Swift lo mostró en sus fotos y se pudo ver un diamante de corte brillante Old Mine, colocado sobre una banda de oro hecha a la medida. De acuerdo con Page Six, la joya fue creada por Kindred Lubeck, de la firma Artifex Fine Jewelry.

Aunque no se conocen todos los datos oficiales, especialistas en joyería aseguran que se trata de una pieza exclusiva y probablemente diseñada especialmente para ella. Su estilo evoca las joyas antiguas, con un toque clásico y romántico que encaja perfectamente con la imagen de la cantante.



(Foto: Instagram)

La elección del anillo parece tener un significado especial: refleja lujo y distinción, características que también definen a Taylor y a Travis. Más allá de su valor material, se convierte en un símbolo del nuevo capítulo que ambos están comenzando juntos.

¿Cuál es el precio del anillo de compromiso de Taylor Swift?

Aunque no se ha revelado el precio exacto, expertos en joyería calculan que un diamante de corte brillante Old Mine, como el que luce Taylor Swift, podría estar valorizado entre 300 mil y 500 mil dólares, dependiendo de factores como el tamaño en quilates y la pureza de la piedra.

Al tratarse de una joya hecha a la medida por una diseñadora reconocida, no sería sorprendente que su costo real esté muy cerca del medio millón de dólares, e incluso que lo supere por su exclusividad y elaboración personalizada.