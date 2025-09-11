¿Cómo se llaman ‘Las guerreras del K-Pop’, el fenómeno animado más escuchado en el mundo?

'Las guerreras del K-Pop’ integran el grupo ficticio HUNTR/X. Foto: Netflix

HUNTR/X brilla como un grupo de fama global en la película ‘Las guerreras del K-pop’, pero al mismo tiempo está ganando cada vez más seguidores en la vida real.

'Las guerreras del K-Pop' (título original en inglés: KPop Demon Hunters) es la película animada más exitosa de este 2025 y tiene más semejanzas con ‘El juego del calamar’ que con ‘Las princesas de Disney’, ‘Los juguetes de Pixar’ o ‘Los Minions de Universal’, que suelen dominar la taquilla infantil en esta temporada. Sin embargo, esta vez la sorpresa llegó desde otro lado.

El éxito de 'Las guerreras del K-Pop'

El fenómeno no apareció en los cines, sino en el streaming. Se trata de ‘Las guerreras del K-Pop’, producción que “está en camino de convertirse en la película más vista de la historia de Netflix”. Al mismo tiempo, su música también ha causado sensación, con récords en Spotify, iTunes, Amazon Music y YouTube.

La cinta, realizada por Sony y Netflix, narra la vida de las tres integrantes de Huntr/x, un grupo ficticio de K-pop. “Cuando no están cantando y bailando sobre el escenario, se dedican a proteger la Tierra de las fuerzas del mal”, usando tanto su música como sus espadas para enfrentar a los demonios que emergen desde el infierno.

Con un estilo de animación inspirado en el manga japonés, el largometraje no solo lidera la audiencia en Netflix a nivel mundial. También ha conquistado la música: “sus siete canciones originales figuran en los primeros puestos de los charts globales”, destacando Golden, el tema más reproducido en Spotify, que incluso ha superado a grupos reales de K-pop como BTS y BLACKPINK en el ranking de Billboard.

¿Cómo se llaman ‘Las guerreras del K-Pop’?

Las protagonistas de Las guerreras del K-Pop (KPop Demon Hunters) son Rumi, Mira y Zoey, quienes integran el grupo ficticio HUNTR/X. Cada una de ellas tiene doble representación: una actriz de voz y una cantante. Así, Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo interpretan a los personajes en los diálogos, mientras que diferentes artistas ponen su voz en las escenas musicales.

La líder del grupo, Rumi , es interpretada en las canciones por Ejae , reconocida compositora que ha trabajado para importantes bandas de K-pop como TWICE, Aespa, Le Sserafim y Red Velvet.

, es interpretada en las canciones por , reconocida compositora que ha trabajado para importantes bandas de K-pop como TWICE, Aespa, Le Sserafim y Red Velvet. Audrey Nuna , intérprete de temas como Damn Right y Comic Sans, es la encargada de dar voz a Mira en los números musicales.

, intérprete de temas como Damn Right y Comic Sans, es la encargada de dar voz a en los números musicales. Rei Ami es quien canta para Zoey. La artista ganó notoriedad tras su colaboración con Sub Urban en Freak (2020).



(Foto: Netflix)

Aunque HUNTR/X es ficticio, Ejae, Nuna y Ami han compartido escenario en la vida real; de hecho, el 7 de septiembre subieron juntas como presentadoras en los MTV VMA.