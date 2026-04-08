Valentina Ferrer hizo inédita revelación sobre el vínculo entre J Balvin y Justin Bieber

Valentina Ferrer sorprendió a sus fans al revelar que Justin Bieber y J Balvin tienen un vínculo muy cercano. (Foto: ¡HOLA!)

La esposa de J Balvin reveló que el colombiano y Justin Bieber tienen una relación muy cercana. Esta confesión sorprendió a los fans.

Valentina Ferrer sorprendió a sus seguidores tras compartir un breve pero llamativo video en TikTok. En el clip, la modelo hizo una inesperada confesión sobre la relación de J Balvin y Justin Bieber.

¿Qué vínculo tienen J Balvin y Justin Bieber?

En el post, la esposa del colombiano aparece bailando al ritmo de la canción 'Baby' de Bieber, acompañando el video con un mensaje que no pasó desapercibido. "POV: Algo que decir de Justin es que cuando Josecito estaba mal… él siempre lo llamaba para ver cómo estaba", indicó.

Las reacciones no tardaron en llegar. Usuarios en redes sociales comentaron con sorpresa, humor e incredulidad sobre la cercanía entre ambos artistas. Algunos incluso pidieron más detalles sobre esta relación, mientras otros recordaron momentos complicados que vivieron ambos cantantes.

(Video: Valentina Ferrer/ Instagram)

Valentina Ferrer no brindó detalles sobre las llamadas entre los artistas; sus palabras cobraron relevancia debido a los antecedentes de ambos en temas de salud mental. La idea de que exista un apoyo mutuo entre ellos llamó especialmente la atención del público.

Recordemos que J Balvin ha hablado abiertamente sobre sus luchas con la ansiedad y la presión de la fama. El artista colombiano ha reconocido en diversas ocasiones que ha necesitado ayuda y que el apoyo de su entorno ha sido clave para sobrellevar momentos difíciles.

Por su parte, Justin Bieber también ha sido transparente sobre sus problemas de salud mental, incluyendo episodios de ansiedad, depresión y agotamiento. En ese sentido, el comentario de Ferrer sugiere que entre ambos artistas podría existir una relación más profunda, basada en el acompañamiento y el apoyo en etapas complicadas de sus vidas.